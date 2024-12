Veja quais jovens da base estão no radar da diretoria e da comissão técnica do São Paulo para 2025

Uma das prioridades do segundo mandato de Julio Casares à frente do São Paulo é alavancar o uso das categorias de base. Diante disso, alguns jovens de Cotia já são monitorados pela comissão técnica e pela diretoria e podem fazer parte do elenco profissional na próxima temporada.

Principal destaque da base tricolor em 2024, o atacante Ryan Francisco é um dos nomes mais pedidas pela torcida. O clube, porém, prefere adotar um tom cauteloso e não garante que o garoto será promovido à equipe principal.

Ryan é visto com muito potencial, porém inexperiente. A tendência, portanto, é que ele permaneça por mais tempo nas categorias de base antes de subir de fato ao profissional. Vale lembrar que ele já fez sua estreia no time principal, contra o Botafogo, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Dois nomes, porém, já devem ganhar oportunidades logo no início da temporada: o atacante Lucas Ferreira e o volante Hugo. Ambos devem disputar a Copinha em janeiro e, em seguida, ser integrados ao elenco profissional, sob o comando de Luis Zubeldía.

Eles, portanto, devem se juntar a William Gomes e Henrique Carmo, que já integram o plantel principal e devem, inclusive, ganhar mais espaço ao longo de 2025.

Além do ataque, o setor defensivo também deve ter novidades. O garoto Igão, que também estreou diante do Botafogo, é mais um bem avaliado pela diretoria do São Paulo e que reúne grandes chances de ser aproveitado por Zubeldía na próxima temporada.

A intensificação do uso da base é uma das promessas do presidente Julio Casares para o segundo mandato. O dirigente reconhece que o clube não tem condições de fazer grandes investimentos em contratações, apesar de mirar nomes como Wendell e Oscar, e aposta em jovens da base com a meta de reduzir custos imediatos e alavancar futuras receitas oriundas de venda destes garotos.