Wesley venceu duelo de crias do Fla com Matheuzinho e negou rixa entre eles

Do UOL, no Rio de Janeiro

Hoje jogador de seleção brasileira, Wesley enfrentou muitos obstáculos até chegar ao seu melhor momento da carreira. Um dos principais foi ter se sobressaído no "duelo de crias" do Flamengo com Matheuzinho, atualmente no Corinthians.

O que aconteceu

Os dois laterais direitos foram formados na base rubro-negra. Matheuzinho é da geração 2000 e tem 24 anos. Wesley é um pouco mais novo, da geração 2003, e tem 21 anos.

A primeira temporada sequencial de Wesley como profissional foi em 2023. Anteriormente, havia atuado em um jogo, em 2021, e em dois, em 2022.

Matheuzinho foi revelado pelo Flamengo, onde ficou até o fim de 2023 Imagem: Staff images /CONMEBOL

Já Matheuzinho acumulava jogos no time de cima desde 2020, quando fez 21 partidas. E foi justamente duas temporadas depois que ele encontrou em casa seu principal oponente por uma vaga entre os titulares.

Em 2023, Wesley somou 54 jogos, com dois gols e uma assistência. Já Matheuzinho teve 26, com nenhum gol e quatro assistências.

Em meio ao duelo de crias, um reforço estrangeiro chegou para acirrar ainda mais a disputa: o uruguaio Varela, que inicialmente desembarcou no Ninho do Urubu por empréstimo do Dínamo de Moscou (RUS) e, após seis jogos em 2022, foi comprado pelo Flamengo no ano seguinte, somando 21 partidas.

A transferência conturbada para o Corinthians

Valorizado no mercado mesmo tendo perdido espaço no Flamengo, Matheuzinho tinha propostas de Botafogo e Corinthians ao final de 2023, mas optou pelo clube paulista.

Matheuzinho já soma 71 jogos com a camisa do Corinthians Imagem: FILIPE REVELES/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A transferência, porém, foi bastante conturbada. O lateral direito chegou a treinar na nova equipe em janeiro, mas um imbróglio na negociação entre os clubes fez com que o jogador retornasse para o Flamengo e fosse liberado somente após as instituições chegarem a um acordo.

Ficou decidido que o Corinthians pagaria em parcelas 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos. Ele assinou contrato até o fim de 2028.

O clube paulista, porém, atrasou as parcelas, o que fez o Flamengo acionar a Justiça. Com os juros acumulados, o montante final de pagamento do Corinthians aumentou.

Matheuzinho já soma 71 partidas pelo Corinthians, sendo 51 ano passado e 20 nesta temporada. São três gols e uma assistência até aqui.

Wesley nega rixa com Matheuzinho

Ano passado, Wesley provocou Matheuzinho após a classificação do Flamengo sobre o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Na ocasião, o agora lateral corintiano havia dito que a Neo Química Arena teria um "clima hostil". Vitorioso, o rubro-negro debochou com uma foto na churrascaria e a legenda: "clima hostil no RJ".

Posteriormente, Wesley negou ter uma rixa com Matheuzinho. O jovem tratou o episódio como uma "brincadeira" tendo, inclusive, mandando mensagem para o ex-companheiro:

Um cara que quando subi ele brigava com o Rodinei e o Isla. Em 2023 era eu, ele e Varela brigando. Sempre olhava para ele para ver o que estava fazendo, uma competição saudável, queria ser melhor do que ele. Ele me dava dicas. É uma brincadeira. Ele falou que o clima estaria hostil e realmente estava, um clima bom. Mas ele jogou aqui e já jogou no Maracanã, sabe como é. Estamos acostumados já, 60 mil quase todos os jogos. Foi mais uma brincadeira. Clima está hostil? Estamos classificados, esse clima a gente gosta. Mandei mensagem para ele ontem, tem zero treta. Ele falou para relaxar que estava tudo bem e que merecíamos

Wesley, à Flamengo TV

Danilo é o 'conselheiro chato' de Wesley

Nesta temporada Wesley ganhou o privilégio de ter como companheiro um jogador que é referência na posição: Danilo, ex-Juventus e que por anos foi o titular do setor na seleção brasileira.

No Flamengo, o experiente jogador tem atuado como zagueiro. Porém, a vivência como lateral direito e o currículo pesado na Europa fazem com que ele se torne uma espécie de "conselheiro chato" do jovem.