Palmeiras e Bahia carregam boa fase na Libertadores para duelo pelo Brasileiro

Palmeiras e Bahia se enfrentam, neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada do campeonato Brasileiro, com a moral elevada, afinal trazem vitórias na Copa Libertadores e a liderança de suas respectivas chaves. Com isso, a perspectiva é de um jogo muito disputado.

O que pode impedir um embate mais poderoso é o fato de os dois times estarem envolvidos em uma maratona de jogos. Os técnicos Abel Ferreira e Rogério Ceni poderão optar por uma escalação alternativa, poupando jogadores mais desgastados, afinal as equipes têm jogos previstos pela terceira fase da Copa do Brasil na quarta-feira. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará, em Fortaleza, enquanto o Bahia vai até Belém, onde terá pela frente o Paysandu.

Independentemente das escalações, um fato que chama a atenção para a partida é que o Bahia jamais venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Desde a fundação do estádio palmeirense, foram seis jogos entre as equipes, com cinco vitórias dos paulistas e um empate. Os baianos venceram pela última vez (2 a 0) em São Paulo em 2012.

A situação dos times no Brasileirão é bem diferente. Com sete vitórias consecutivas juntando-se jogos da Libertadores, o Palmeiras lidera a classificação da competição nacional, com 13 pontos, enquanto o Bahia tem apenas seis e começou a rodada na 13ª colocação, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento.

Abel Ferreira não poderá contar com Bruno Rodrigues, Mayke, Marcos Rocha, Murilo, Micael e Raphael Veiga. Vitor Roque é outro que poderá ficar de fora. Do lado baiano, Rogério Ceni ainda não terá em ação Gabriel Xavier, Kanu, Michel Araújo, Ronaldo e Santiago Arias.

Para o lateral-esquerdo Vanderlan, o jogo pode ser histórico, pois poderá ser a centésima vez que o jovem de 22 anos poderá vestir a camisa palmeirense. "Sempre foi um sonho, primeiramente, me tornar jogador profissional do Palmeiras, e agora estou quase completando 100 jogos, faltando apenas um. É um sentimento muito bom, de gratidão, de olhar para trás e ver tudo o que passei, os títulos, as conquistas, isso não tem preço. Espero que o centésimo venha com vitória", afirmou o camisa 6, que acumula 51 jogos como titular, sendo 13 em 2025.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Flaco López e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevezo, Erick, Everton Ribeiro, Cauly e Ademir; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).