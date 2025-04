Decisivo em último duelo contra o Bahia, Flaco quer provar boa fase de olho na artilharia do Palmeiras

Flaco López foi o grande nome do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Libertadores. O atacante argentino tem dois gols nos últimos dois jogos e divide a artilharia com Estêvão. Decisivo contra o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2024, o atacante reencontra o adversário querendo confirmar a boa fase.

Na ocasião, o Tricolor abriu o placar com Lucho Rodríguez, Raphael Veiga empatou e Flaco López garantiu a vitória, aos 44 do segundo tempo. No momento, o argentino tem sete gols e divide o topo do ranking dos maiores marcadores no ano com Estêvão, que tem a mesma quantidade. Mauricio e Raphael Veiga, com seis e cinco tentos, respectivamente vêm logo atrás.

Flaco vem de dois jogos como titular no Palmeiras e foi às redes em ambos os compromissos. Ele abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, e anotou o primeiro tento palmeirense no triunfo por 3 a 2 sobre o Bolívar, no Hernando Siles.

Começando entre os onze iniciais nos dois últimos jogos, Flaco engatou sua maior sequência nessas condições desde a chegada de Vitor Roque. O camisa 9, com nove partidas disputadas, ainda não desencantou. Embora tenha conquistado logo seu espaço na equipe, foi poupado contra o Leão do Pici, começando no banco de reservas, e nem viajou à Bolívia, preservado por dores no tornozelo esquerdo.

O "Tigrinho" trata do problema com membros do Núcleo de Saúde e Performance e, portanto, é dúvida para Abel Ferreira no duelo contra o Bahia, que marca o reencontro do time com a torcida no Allianz Parque depois de quatro partidas. O jogo da sexta rodada do Brasileirão acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

Sendo assim, Flaco López tem chance de começar mais um jogo como titular e confirmar seu bom momento na temporada. Até aqui, o argentino soma 19 jogos, três assistências e sete bolas na rede.

O Palmeiras ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados. Invicto na competição, tem um empate e quatro vitórias. O Bahia, por sua vez, tem seis pontos e é o 13° colocado. O time de Rogério Ceni conquistou apenas um triunfo até o momento.