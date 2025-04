Pressionado, Grêmio visita o Vitória para deixar zona de rebaixamento do Brasileirão

Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio busca reagir, mas precisará fazer isso fora de casa. Neste domingo, às 18h30, visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada. O adversário chega em melhor momento e busca a segunda vitória seguida como mandante.

Depois de estrear com vitória no Brasileirão, o Grêmio teve quatro derrotas e, por último, um empate no clássico com o Internacional, por 1 a 1. Com quatro pontos, integra a zona de rebaixamento. No meio de semana, o time também empatou com o Godoy Cruz, da Argentina, por 2 a 2, pela Copa Sul-Americana, em jogo que contou com a estreia do técnico Mano Menezes.

Mano Menezes deve poupar o zagueiro Kannemann, que foi titular diante dos argentinos após se recuperar de lesão no quadril. Além disso, Wagner Leonardo, que teve uma lesão muscular, se recuperou rápido e está à disposição, embora Viery também seja opção.

O treinador teve apenas uma atividade com o elenco completo, já que o retorno para Porto Alegre sofreu atraso devido às condições climáticas. Em relação ao time titular desse último jogo, outro retorno será o lateral-esquerdo Marlon, que não foi inscrito na fase de grupos da Sul-Americana e entrará no lugar de Lucas Esteves.

Após sua estreia, Mano espera corrigir as disputas de bolas para que o time tenha mais controle nos jogos. "Tivemos poucos treinos. Não dá para dizer que vamos ter grandes transformações. Perdemos muitos duelos individuais no jogo, temos que melhorar nesse aspecto."

O Vitória foi derrotado no meio de semana para o Cerro Largo, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, mas chega em bom momento no Brasileirão. Nas últimas três rodadas, conquistou dois empates fora de casa contra Atlético-MG (2 a 2) e Fluminense (1 a 1), além de vencer o Fortaleza, por 2 a 1, diante de sua torcida. Com cinco pontos, iniciou a rodada fora da zona de rebaixamento.

O técnico Thiago Carpini teve uma boa notícia, pois Wellington Rato e Carlinhos concluíram a transição física e treinaram normalmente. Se forem relacionados, porém, devem iniciar no banco. Com isso, apenas Renato Kayzer e Willian Oliveira seguem fora.

O lateral-direito Claudinho e o atacante Erick, poupados na Sul-Americana, devem retomar à titularidade. Assim, a escalação será a mesma que empatou com o Fluminense por 1 a 1.

Carpini defendeu o elenco após derrota na Sul-Americana e reforçou que a prioridade é o Brasileirão. "O carro-chefe é a Série A. É o que nos dá condição financeira de brigar e disputar a Sul-Americana outra vez. Falar em falta de qualidade é muito pesado, mesmo porque meu elenco é muito bom, qualificado. Eu confio nesses atletas."

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X GRÊMIO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Janderson e Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Viery) e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Monsalve e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).