Reforço incansável do Palmeiras surpreende por mudança drástica na carreira

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Facundo Torres ganhou fama de incansável no Palmeiras mesmo após uma mudança drástica na carreira: ele trocou o calendário tranquilo do futebol nos Estados Unidos pela insanidade do futebol brasileiro.

O uruguaio tem surpreendido internamente e ostenta números impressionantes.

O que aconteceu

Facundo Torres completou sua 21ª partida consecutiva pelo Palmeiras na vitória contra o Bolívar. Ele foi titular em 19 desses 21. O jogador é um dos atletas com melhor recuperação entre os jogos.

O Palmeiras disputou 24 jogos na temporada até aqui, e Facundo participou de 22. O jogador é o atleta do elenco que mais atuou no ano ao lado de Weverton e Estêvão.

Facundo impressiona o Alviverde internamente por suportar muito bem o calendário do futebol brasileiro, mesmo após chegar da MLS — onde se joga muito menos. O Orlando City disputou 46 jogos em 2024, enquanto o Palmeiras disputou 67 (mesmo sendo eliminado nas oitavas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o que fugiu do roteiro dos anos anteriores).

Facundo demorou 36 dias a mais no Orlando City para completar os mesmos 22 jogos que tem pelo Palmeiras. O jogador estreou em 27 de fevereiro de 2021 e completou o 22º jogos em 9 de julho.

Já no Palmeiras, o uruguaio estreou em 18 de janeiro e completou seu 22º jogo contra o Bolívar, no último dia 24.

O atacante teve papel fundamental nos últimos quatro jogos do Palmeiras. Ele deu uma assistência contra o Corinthians, marcou o gol da vitória contra o Inter, marcou um gol no triunfo sobre o Fortaleza e deu duas assistências na vitória sobre o Bolívar.

Facundo pode ganhar descanso contra o Bahia, hoje, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O atacante disputou 86 minutos da partida em La Paz e pode ser um dos atletas preservados por Abel Ferreira no duelo de logo mais pelo Brasileirão.

A equipe lidera de forma isolada a competição com 13 pontos conquistados. São quatro vitórias e um empate em cinco partidas