Mundial de Surfe: Luana Silva chega à primeira final e é vice na Austrália

Luana Silva viveu um dia histórico neste domingo, alcançando sua primeira final no Circuito Mundial da WSL. A brasileira brilhou em Bells Beach, mas acabou ficando com o vice-campeonato diante da australiana Isabella Nichols, que dominou as direitas para conquistar seu segundo título na elite.

O que aconteceu

Luana abriu a bateria final com uma nota 5.00, mas viu Isabella construir a vitória com atuações sólidas, lideradas por um 8.33 logo na sequência.

A australiana ampliou a vantagem com um 6.83 e consolidou o resultado em mais uma onda forte que rendeu 7.93 pontos.

A brasileira ainda tentou a reação no fim, melhorando seu somatório, mas precisava de uma nota acima de 9 pontos para virar o duelo.

Com o vice-campeonato, Luana Silva subiu três posições no ranking e agora aparece em 11º lugar - ficando a apenas uma posição da zona de classificação para seguir na elite após o corte do meio do ano.

Já Isabella Nichols, que havia sido vice em El Salvador, celebrou sua segunda vitória no CT e subiu para o quarto lugar do ranking.

Australiano leva masculino

Entre os homens, quem fez a festa em casa foi Jack Robinson. O australiano superou Kanoa Igarashi na final da sexta etapa do calendário, balançando o tradicional sino no lugar mais alto do pódio.

Jack Robinson ficou com o título na Austrália Imagem: Cait Miers/World Surf League

Samuel Pupo foi o melhor brasileiro em Bells Beach, alcançando a quinta posição e subindo cinco degraus no ranking, entrando na briga para seguir no CT após o corte do meio do ano.

Italo Ferreira, eliminado nas oitavas de final, segue como líder absoluto do ranking, com quase cinco mil pontos de vantagem para Ethan Ewing, o atual segundo colocado.