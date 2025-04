Bobadilla deve ganhar sequência no São Paulo com suspensão de Marcos Antônio

Damián Bobadilla deverá ganhar sequência como titular do São Paulo graças à suspensão de Marcos Antônio, fora do próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro, sexta-feira, contra o Fortaleza, após receber seu terceiro cartão amarelo neste sábado, no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão.

Bobadilla iniciou a partida em Fortaleza como titular, já que Luis Zubeldía decidiu preservar alguns atletas devido à sequência desgastante de jogos. O paraguaio teve um bom desempenho, participou da construção das jogadas e, ao lado de Alisson, protegeu o meio-campo tricolor.

Marcos Antônio entrou no segundo tempo justamente na vaga de quem tem sido sua dupla de volantes: Alisson. Mas, com poucos minutos em campo, acabou sendo advertido com o único cartão amarelo que faltava para ele ter de cumprir suspensão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 23 anos, Damián Bobadilla foi contratado pelo São Paulo com status de promessa do futebol paraguaio. O volante chamou atenção atuando pelo Cerro Porteño, time do seu país, e disputa sua segunda temporada com a camisa tricolor.

Resta saber se Bobadilla será mantido na equipe titular para o duelo da próxima terça-feira, contra o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por se tratar de outra competição, Marcos Antônio poderá ser titular no meio-campo.