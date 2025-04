Santos vê 'fortes sinais' de Neymar e sonha com o astro até o fim de 2026

O Santos está confiante sobre a renovação de Neymar e quer estender o combinado.

O que aconteceu

O Santos sonha com Neymar até dezembro de 2026. O plano anterior era ficar no Brasil até a Copa do Mundo, que ocorrerá entre junho e julho do ano que vem.

A ideia otimista do Peixe é contar com o astro até o fim de uma possível participação na próxima Libertadores. O objetivo do clube da Vila Belmiro é voltar para a maior competição do continente. Hoje, o Santos está na 18ª colocação do Brasileirão e longe desta meta.

O Santos não fez uma proposta de fato para renovar com Neymar, mas acha que a renovação vai sair naturalmente. O contrato atual termina no dia 30 de junho.

O vínculo curto foi feito numa espécie de teste para os dois lados. O Peixe prova que pode evoluir como instituição, enquanto Neymar retoma o ritmo depois de lesões sucessivas.

Mesmo com o Santos mal em campo e Neymar lesionado, as partes entendem que houve uma evolução. As receitas aumentaram com o "efeito Neymar", e o camisa 10 conseguiu uma sequência de sete partidas antes de machucar a coxa.

O Peixe ouve de Neymar pai que a conversa para renovar ocorrerá na hora certa, mas enxerga "fortes sinais" de renovação. Essa expressão foi utilizada por uma fonte da direção santista ao UOL.

Neymar Pai participa diretamente de reformas no CT Rei Pelé e Vila Belmiro e tenta ajudar até na contratação do novo treinador. As melhorias estruturais acontecem de graça, sob a contrapartida de agradecimento do clube e do próprio Neymar. Neymar pai diz aos parceiros que é uma "ajuda a longo prazo", incluindo a sonhada nova arena.

O pai de Neymar conversou com Emiliano Díaz, filho de Ramón, e o indicou ao Santos. O Peixe discutiu o nome e não avançou.

Nesta semana, Neymar Pai discute uma extensão emergencial na academia do CT para acoplar novos equipamentos. Um dos aparatos deve ser a câmara hiperbárica, tecnologia de alto custo utilizada para acelerar tratamentos.

Essa atuação em várias frentes faz o Santos entender que Neymar não ficará apenas até junho. Sem brilhar em campo, o astro não foi procurado por clubes da Europa, está feliz na cidade e quer permanecer. Tudo parece uma questão de tempo.