Quando João Fonseca volta a jogar? Veja próximos compromissos do brasileiro

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca perdeu para o norte-americano Tommy Paul, número 12 do ranking, e se despediu ainda na 2ª rodada do Masters 1000 de Madri. O brasileiro, no entanto, não terá muito tempo para lamentar a eliminação.

Da Espanha para Portugal

O jovem, número 65 do mundo, está inscrito no Challenger de Estoril, em Portugal. O torneio começou ontem e tem final prevista para o dia 4 de maio.

Fonseca não "queria" atuar em solo português. O motivo? O brasileiro esperava avançar no torneio de Madri, considerado mais importante no calendário da ATP.

A competição portuguesa, no entanto, servirá para o tenista manter seu ritmo de jogo antes do Masters 1000 de Roma, que começa no próximo dia 7 de maio.

Um cenário parecido já foi vivido por Fonseca nos últimos meses: em março, ele estava inscrito no Challenger de Phoenix como um plano B caso caísse cedo em Indian Wells — o que, de fato, aconteceu. O brasileiro viajou para a outra competição (e foi campeão) enquanto aguardava pelo início dos Masters 1000 de Miami.

Atuar em Estoril não é novidade para o tenista, que já disputou o torneio no ano passado. Na época, ele era o número 288 do ranking e acabou eliminado ainda na estreia ao ser derrotado pelo britânico Jan Choinski.