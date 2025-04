Ian Garry vence batalha contra Carlos Prates e freia hype do brasileiro no UFC

Construída a base do 'trash talk' e muitas provocações de ambas as partes, a luta principal do UFC Kansas City entregou o que prometia para os fãs de MMA: uma verdadeira batalha neste sábado (26). Diante do até então invicto na empresa Carlos Prates, Ian Machado Garry sofreu - sobretudo nos rounds finais - mas venceu o brasileiro na decisão unânime dos juízes após os cinco rounds programados de disputa.

Com um jogo ágil e fluido, o irlandês abriu 3 a 0 nos três primeiros assaltos. Mesclando uma trocação evasiva e o jogo de quedas, Ian confundiu Prates, que não achou a distância. O poder destrutivo do atleta da 'Fighting Nerds' foi visto no quarto e quintos rounds. Disposto a virar o confronto, o brasileiro aplicou algumas 'blitz' em Garry, que resistiu por pouco e se manteve vivo no duelo, para ter o braço erguido após a leitura das papeletas.

"Não estava tão machucado, estava consciente. Sei o quão ele é perigoso. Ele é brasileiro, minha alma é brasileira. Estava sob controle, queria ser inteligente. Esse cara é uma lenda. Disse para todo mundo que iria fazer e fiz exatamente isso. Não quis deixar ele confortável em pé. Bati nele com força e ele seguiu avançando. Minha meta é mostrar que sou um dos caras mais dispostos que já existiu. Vou para o Canadá e vou ser o reserva para a disputa de título. Vamos lá", declarou o irlandês, ainda no octógono, logo após a vitória.

A luta

Nos segundos iniciais, os lutadores se estudaram sem tanta ação. E foi Garry quem tomou a iniciativa e chutou a linha de cintura de Prates, que respondeu com um chute na panturrilha do rival. O irlandês tentou encurtar e levar a luta para o solo, mas viu Carlos defender bem a investida de queda. Mais móvel, Ian apostava no volume de ataques, enquanto o brasileiro, mais postado, buscava golpes singulares. Nos segundos finais, Prates aparentemente se desequilibrou e, no chão, foi alvo de alguns golpes de Garry.

Após desferir bons jabs, Ian Garry novamente buscou a queda, mas foi frustrado pela defesa de Prates, que se manteve de pé no início do segundo round. Com uma movimentação intensa, o irlandês dificultou o trabalho do rival em achar a distância. Também perigoso em pé, 'The Future' balançou Carlos com um contragolpe preciso. Em seguida, Garry acuou novamente o brasileiro, desta vez com um chute alto nos segundos finais da parcial.

Mais agressivo, Prates voltou para o terceiro assalto desferindo chutes potentes. Ciente do perigo, Garry tentou buscar a queda. O rival caiu no chão, mas logo se reergueu, mantendo o confronto de pé. Na curta distância, Ian conectou um upper limpo, que balançou o representante da Fighting Nerds. Com o brasileiro grogue, The Future aproveitou a brecha e, enfim, conseguiu aplicar a queda. Afiado também no solo, Carlos usou a grade para ficar de pé novamente, mas viu o irlandês grampear no clinch até o soar do gongo.

Prates começou o quarto assalto com uma sequência de direto, seguido de um chute na linha de cintura. Em resposta, Garry tentou o colocar para baixo, mas viu o rival conseguir se manter de pé. Insistente, o irlandês repetiu a estratégia e, enfim, conseguiu uma queda bem-sucedida. Talvez em seu momento mais delicado, Carlos conectou um jab que balançou Ian. Ativo na luta, The Future retribuiu a gentileza com um direto em cheio. Sentindo cheiro de sangue, Prates passou a marchar para frente e pressionar Garry nos segundos finais da parcial, para delírio do público.

Atrás no placar, Carlos iniciou o quinto e último round partindo para cima, com diretos de esquerda e joelhadas na curta distância. Garry respondeu com um belo upper. Estratégico, o irlandês buscou novamente a queda, mas sem sucesso. Com ataques em linha, Prates ofereceu perigo para Ian, mas também abriu margem para ser contragolpeado. Disposto a esfriar o combate, Ian grampeou o adversário contra a grade. Após tentar ser derrubado, Prates raspou e caiu por cima, castigando Garry no 'ground and pound'. Grogue, o irlandês fez o que pôde para se defender até o final.

Confira abaixo todos os resultados do UFC Kansas City:

Ian Garry venceu Carlos Prates por decisão unânime dos juízes

Zhang Mingyang venceu Anthony Smith por nocaute técnico no primeiro round

David Onama venceu Giga Chikadze por decisão unânime

Abus Magomedov venceu Michel Pereira por decisão unânime

Randy Brown venceu Nicolas Dalby por nocaute no segundo round

Ikram Aliskerov venceu André Sergipano por nocaute técnico no primeiro round

Matt Schnell venceu Jimmy Flick por decisão unânime

Evan Elder venceu Gauge Young por decisão unânime

Chris Gutierrez venceu John Castaneda por decisão dividida

Da'mon Blackshear venceu Heili Alateng por decisão unânime

Malcolm Wellmaker venceu Cameron Saaiman por nocaute no primeiro round

Jaqueline Amorim venceu Polyana Viana por finalização no segundo round

Timothy Cuamba venceu Roberto Romero por nocaute técnico no segundo round

Joselyne Edwards venceu Chelsea Chandler por nocaute técnico no primeiro round

