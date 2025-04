Quatro times brigam para fugir da zona de rebaixamento da Série B

Os quatro times que estão na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro vão estar em campo domingo na briga por pontos e para subir na tabela. Quatro jogos estão previstos, com a quinta rodada sendo fechada na segunda-feira com mais um jogo.

Novatos na competição, vindos da Série C de 2024, Athletic e Volta Redonda vão se enfrentar, às 16 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O estádio em São João del Rei (MG) passa por reformas. O Athletic, vice-campeão da Série C, é o lanterna com quatro derrotas e nenhum ponto, enquanto o Voltaço, campeão ano passado, somou um ponto e tenta a sua primeira vitória.

Com apenas um ponto, o Amazonas recebe o Athletico-PR, às 16h30, em Manaus, e terá como novidade a estreia do técnico Guilherme Alves, ex-Velo Clube, no lugar de Eduardo Barros. Rebaixado ano passado da Série A, o time paranaense iniciou a rodada como líder, com nove pontos.

Com o apoio da torcida, o Paysandu recebe no Mangueirão o CRB, a partir das 17 horas. O Papão só tem um ponto, enquanto o time alagoano, com nove, briga pelas primeiras posições.

Na Arena Pantanal vão jogar dois times que sonham mais alto na competição. O Cuiabá, com oito pontos, recebe a Ferroviária, com seis.

Esta segunda rodada termina na segunda-feira, quando a partir das 19h30, o Botafogo-SP recebe o Goiás, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

Confira os jogos da 5ª rodada:

DOMINGO

16h

Athletic-MG x Volta Redonda

17h

Paysandu x CRB

19h

Cuiabá x Ferroviária

21h

Amazonas x Atlético-GO

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Botafogo-SP x Goiás