Adeus amargo! Anthony Smith é atropelado em sua luta de despedida no UFC Kansas City

Neste sábado (26), no 'co-main event' do UFC Kansas City, Anthony Smith entrou em ação pela 60ª e última vez na carreira. Mas sua luta de despedida não trará boas lembranças ao veterano. Isso porque diante de Zhang Mingyang, dez anos mais jovem, o americano foi atropelado e nocauteado ainda no primeiro assalto. A derrota deixou um sabor amargo no adeus de 'Lionheart'.

Apesar do resultado negativo, Smith foi ovacionado pela torcida presente na arena. Emocionado, o americano agradeceu o carinho dos fãs ao longo de sua carreira. Mesmo derrotado, Anthony foi entrevistado e surpreendido com um vídeo com os melhores momentos de sua trajetória na liga - produzido pelo UFC e transmitido ao vivo logo após o combate.

"Eu me senti bem, mas quando ele me acertou com a cotovelada, meu olho começou a sangrar. No fim das contas, há cinco anos atrás, ele era um cara vencível. Agora estou mais velho e ele venceu essa noite, ele foi melhor. Quero agradecer a todos vocês dessa região dos EUA, que sempre me apoiaram. Dana, Hunter por me arrancarem do fim do mundo. Todos tiveram um impacto na minha vida. Quando comecei nisso, não tinha nada. E o UFC me permitiu sustentar minha família e filhas. Agora vamos celebrar", destacou o americano, ainda no octógono, emocionado.

A luta

Mais lento que seu rival, Smith se tornou alvo de chutes na panturrilha e sentiu alguns cruzados logo no início do combate. Acuado, o veterano recuou e acabou atingido por algumas cotoveladas, que abriram um grande sangramento em seu rosto. Sentindo o bom momento, o chinês derrubou Anthony e liquidou a fatura com golpes destrutivos na posição de 'ground and pound', obrigando o árbitro a interromper o combate.

Confira abaixo os resultados do UFC Kansas City até então:

Zhang Mingyang venceu Anthony Smith por nocaute técnico no primeiro round

David Onama venceu Giga Chikadze por decisão unânime

Abus Magomedov venceu Michel Pereira por decisão unânime

Randy Brown venceu Nicolas Dalby por nocaute no segundo round

Ikram Aliskerov venceu André Sergipano por nocaute técnico no primeiro round

Matt Schnell venceu Jimmy Flick por decisão unânime

Evan Elder venceu Gauge Young por decisão unânime

Chris Gutierrez venceu John Castaneda por decisão dividida

Da'mon Blackshear venceu Heili Alateng por decisão unânime

Malcolm Wellmaker venceu Cameron Saaiman por nocaute no primeiro round

Jaqueline Amorim venceu Polyana Viana por finalização no segundo round

Timothy Cuamba venceu Roberto Romero por nocaute técnico no segundo round

Joselyne Edwards venceu Chelsea Chandler por nocaute técnico no primeiro round

