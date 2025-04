Pressionados, Cruzeiro e Vasco jogam no Parque Sabiá para evitar crise

Pressionados, Cruzeiro e Vasco querem espantar a crise e conseguir bons resultados de olho na sequência da temporada. Neste domingo, eles se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 18h30. Os dois rivais miram a parte de cima da tabela e começaram a rodada empatados com sete pontos, mesma pontuação de Ceará, Corinthians, Juventude e São Paulo. O líder é o Palmeiras, com 13.

Tanto o time mineiro, como o carioca vivem situações parecidas e não venceram seus últimos compromissos. O Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, pelo Brasileiro, e por 2 a 1 para o Palestino, pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Nas mesmas competições, o Vasco empatou por 0 a 0 com Flamengo e Lanús.

Inicialmente, a partida estava marcada para acontecer no Mineirão, mas o estádio receberá um show do cantor Gusttavo Lima neste sábado. O Parque do Sabiá foi visto com bons olhos pela diretoria do time celeste para ser o palco do confronto.

O Cruzeiro conta com o retorno do meia Matheus Pereira. Ele foi preservado contra o Palestino por controle de carga e deve ser titular contra o Vasco. O setor deve ter o camisa 10 como referência, atuando junto com os atacantes Wanderson e Kaio Jorge. Titulares no último jogo, Lautaro Díaz e Gabigol são alguns que voltam ao banco de reservas.

O lateral-direito Fagner e o atacante Yannick Bolasie estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim. O primeiro está recuperado depois de dois jogos fora por conta de um desgaste físico e deve ser titular. O segundo está apto após longo período tratando uma inflamação no joelho direito e é opção no banco. O congolês não entra em campo desde a primeira rodada, quando o time bateu o Mirassol, por 2 a 1.

Peça importante do sistema defensivo cruzeirense, o zagueiro Fabrício Bruno cumpre suspensão e é mais uma dor de cabeça para a comissão técnica. Villalba desponta como favorito para ser o substituto.

Em contrapartida, o lateral-direito William continua afastado por conta de um desgaste muscular. O volante Matheus Henrique, no departamento médico por conta de uma lesão no menisco do joelho direito, e o zagueiro João Marcelo, com uma lesão multiligamentar na mesma região, aumentam a lista de desfalques.

O atacante Dudu foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim. A decisão veio após o jogador reclamar publicamente da reserva, gerando desconforto interno no Cruzeiro. O clube, no entanto, afirma que o fato ocorreu por 'opção técnica'.

Mesmo pressionado pela torcida, o Vasco vem de um empate significativo contra o Flamengo, quando mostrou força na marcação. O técnico Fábio Carille deve mandar a campo a mesma escalação usada contra o Lanús.

A dúvida está no meio-campo, onde Jair e Paulinho disputam uma vaga para atuar ao lado de Hugo Moura. O primeiro é o favorito para começar jogando, porque foi titular nos últimos dois jogos.

Desfalque no último jogo por conta de dores musculares, o atacante Loide Augusto deve ser novidade na lista de relacionados. Contratado na reta final da janela de transferências, o angolano não vive grande fase e luta para reconquistar seu espaço no clube. Ele é opção no banco de reservas.

O zagueiro Maurício Lemos, em recuperação de uma fratura na costela, o meia Dimitri Payet, com dores no joelho direito, e o volante Tchê Tchê, que passa por um problema familiar, não devem estar à disposição.

O meia Estrella e o atacante David, que se recuperam depois de passarem por cirurgias no joelho direito e no esquerdo, respectivamente, são ausências confirmadas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VASCO

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Paulinho), Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Parque do Sabiá, Uberlândia (MG).