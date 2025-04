Titular do Santos, Escobar lidera média de desarmes por jogo no Brasileirão

Lateral esquerdo do Santos, Escobar vive bom momento na temporada e acumula uma sequência de partidas nesta reta inicial de Brasileirão. O atleta do Peixe, inclusive, lidera a competição nacional no quesito desarmes por jogo.

Titular nas cinco primeiras rodadas, participando do jogo completo em todas, Escobar desarma, em média, 5,6 vezes por confronto. Os dados, agrupados pelo Sofascore, coloca o lateral do Santos no topo da lista entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. Fecham o top5: Paulo Henrique (4,8/Vasco), Gabriel Girotto (4,5/Bragantino), Lucas Sasha (4,3/Fortaleza) e Bernabei (4,0/Internacional).

No último jogo, por exemplo, quando o Santos foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbis, por 2 a 1, Escobar completou um total de oito desarmes. Além disso, o lateral do Peixe interceptou cinco vezes e cortou outras sete, não sofrendo nenhum drible.

Nesta temporada, apesar do bom desempenho defensivo, Escobar tem atuações ofensivas abaixo do esperado. Em 16 duelos disputados (Paulista e Brasileiro), o lateral esquerdo distribuiu apenas uma assistência e ainda não marcou um gol sequer.

O próximo compromisso do Santos acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, pela sexta rodada do Brasileirão. Escobar deve, na partida na Vila Belmiro, iniciar na equipe titular do Alvinegro Praiano, comandado pelo interino César Sampaio.

O Peixe chega pressionado. O clube perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada, e despencou para a 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Red Bull Bragantino aparece na quarta colocação, com 10 pontos. A equipe de Fernando Seabra vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em casa.