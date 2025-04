Por que jogo contra Fla é 'chance de ouro' para quarteto do Corinthians?

Sob olhar do futuro chefe Dorival Júnior, quatro jogadores do Corinthians têm o duelo contra o Flamengo como "chance de ouro" para impressionar o novo comandante em busca de uma vaga no time. O técnico, que acertou com o alvinegro, mas ainda não foi anunciado, estará nas tribunas do Maracanã no confronto do Campeonato Brasileiro.

Eles querem impressionar

André Ramalho: o zagueiro deve formar dupla com Gustavo Henrique ao substituir o suspenso — e criticado — Félix Torres na partida de hoje. Reserva nas últimas semanas, André Ramalho tem a oportunidade de mostrar a Dorival que reúne condições de retomar a titularidade da equipe.

Martínez: a escalação do volante é uma opção mais conservadora para o interino Orlando Ribeiro, que não descarta utilizar o venezuelano ao lado de Raniele diante de um ofensivo Flamengo. O problema é que, além do camisa 14, Martínez vê outros companheiros de meio de campo em alta, como Breno Bidon e Carrillo. O confronto de hoje, portanto, pode servir para criar uma "dor de cabeça boa" para o novo comandante.

Romero e Coronado tentam cavar vaga na futura equipe de Dorival Júnior Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

Romero: com a ausência prolongada de Garro, o paraguaio vem atuando ao lado de Memphis e Yuri Alberto no setor de ataque alvinegro. Ponta de origem, Romero tem exercido a função de armador e não deixa a desejar: nos últimos dois jogos, ele tem uma assistência e um gol contabilizados. O jogo no Rio pode decretar a continuidade do estrangeiro entre os 11 iniciais de Dorival.

Coronado: o meia de 32 anos seria o reserva imediato de Garro, mas não consegue engrenar uma sequência de jogos na equipe sem sofrer com lesões. Coronado voltou a atuar na última partida do Corinthians após 20 dias afastado, mas saiu do banco e pouco conseguiu produzir nos minutos em que esteve em campo. Uma eventual oportunidade no duelo de hoje pode colocar o atleta nos planos do novo comandante.