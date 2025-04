Treinador de Du Plessis revela acordo por luta com Chimaev, mas frisa: "Não será no UFC 317"

O cenário mais provável para a categoria dos pesos-médios (84 kg) é que Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev duelem pelo cinturão na próxima rodada. O confronto entre os dois, porém, não será realizado na 'Semana Internacional da Luta', como vinha sendo especulado pelos fãs do esporte. E quem garante isso é Morne Visser, treinador do campeão sul-africano. Responsável por afiar as habilidades de 'DDP', o profissional destacou que o embate contra o 'Lobo' tende a ser tirado do papel posteriormente.

O card do UFC 317, no fim de junho, tem sido bastante debatido por torcedores e imprensa, visto que é o único dos próximos eventos numerados do Ultimate que ainda não possui seus principais combates anunciados. Segundo Visser, a alta cúpula da organização tem outros planos para a data, que não envolvem a presença de Dricus. O treinador do sul-africnao, porém, ressaltou que já existe um acordo, mesmo que ainda informal, que Chimaev será o próximo da fila pelo título até 84 kg.

"Nós não assinamos um contrato e a luta nunca foi confirmada. (Du Plessis) não tem lesões, isso é palhaçada. Vamos lutar contra o Khamzat. Estamos aguardando o contrato, então será em breve. Definitivamente não será na 'Semana Internacional da Luta'. Eles (UFC) têm outra coisa planejada para esse (evento). Tenho certeza que todos sabem o que eles planejam - também não está 100% confirmado. Mas nós lutaremos contra o Khamzat, apenas esperando o contrato. É um negócio fechado", revelou Morne Visser, em recente entrevista ao canal 'Submission Radio'.

Imavov e Borralho correm por fora

Mesmo que tudo indique que Chimaev será o desafiante ao cinturão, a briga pela vaga ainda segue em aberto. Correndo por fora estão Nassourdine Imavov e Caio Borralho, números 1 e 6 do ranking da categoria, respectivamente. Khamzat é o atual terceiro colocado da listagem. Os número 2, 4 e 5 dificilmente serão agraciados, visto que já foram vencidos recentemente por Du Plessis: Sean Strickland, Israel Adesanya e Robert Whittaker.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok