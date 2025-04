Palmeiras vive boa fase e vê rivais do Mundial terem semana 'catastrófica'

Enquanto o Palmeiras vive boa fase e conquistou vitória importante na Libertadores nesta semana, dois rivais do time paulista no Mundial de Clubes não podem dizer a mesma coisa sobre os últimos acontecimentos.

Eliminação e queda à vista

O Al Ahly segue acumulando decepções. Após cair na primeira fase da Copa do Egito, o time foi eliminado pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na semifinal da Champions da África. A equipe sul-africana está no grupo do Fluminense no Mundial.

Os egípcios ficaram perto da classificação, mas perderam a vaga no fim. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida, disputado na África do Sul. No Egito, o Al Ahly, que é o maior campeão do torneio, vencia por 1 a 0 até os 44 minutos, quando tomou o empate e acabou eliminado.

O Inter Miami, de Messi, é outro que caminha para queda na semifinal. A equipe estadunidense, mesmo com elenco badalado, perdeu para o Vancouver Whitecaps por 2 a 0 no jogo de ida da semi da Concachampions.

Messi e companhia buscarão a virada na próxima quarta-feira. Em casa, o Inter Miami recebe o Vancouver pelo jogo de volta, às 21h (de Brasília).

O único rival do Palmeiras na primeira fase do Mundial que vive bom momento é o Porto. A equipe portuguesa tem quatro vitórias e uma derrota no recorte dos últimos cinco jogos.

Mas a temporada como um todo é de insucesso. A equipe acumulou polêmicas fora de campo e tem feito campanhas ruins — está longe da briga por vaga na próxima Champions, vê o título português cada vez mais impossível e caiu na fase de playoffs da Liga Europa.

Enquanto isso, no Palmeiras...

O Palmeiras vive momento excelente na temporada. O Verdão lidera Brasileirão e é o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores.

O time comandado por Abel Ferreira vem de sete vitórias consecutivas. A invencibilidade é maior se somados outros dois empates, ainda que um deles tenha sido na final do Paulistão contra o Corinthians, o que causou o vice do Alviverde no estadual.

Jogos do Palmeiras no Super Mundial