São Paulo se movimenta nos bastidores por renovação de Lucas Ferreira; entenda

O São Paulo tem se movimentado nos bastidores para renovar o contrato de Lucas Ferreira. O jovem revelo em Cotia possui vínculo com o Tricolor até julho de 2028, porém, a intenção da alta cúpula do clube e fazer um novo acordo com o atleta por causa de sua multa rescisória para times brasileiros.

Por causa das boas atuações neste início de trajetória no time profissional, Lucas Ferreira tem recebido interesse de outros clubes do País, cientes de que sua multa rescisória para o mercado nacional não é tão alta quanto a cláusula para equipes estrangeiras. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Um dos principais interessados em Lucas Ferreira é o Cruzeiro. A SAF, que pertence ao empresário Pedro Lourenço, tem feito altos investimentos para montar um elenco competitivo, mas agora, aparentemente, a estratégia passou a consistir na contratação de jovens promissores ao invés do plano inicial, que foi de trazer atletas mais tarimbados, experientes, para o Cabuloso, como Dudu e Gabigol.

Em relação aos clubes estrangeiros, o São Paulo está bem resguardado, uma vez que a multa rescisória para o mercado internacional é superior a R$ 400 milhões.

A diretoria do São Paulo já está em contato com os agentes de Lucas Ferreira e crê que não terá de lidar com uma verdadeira novela para manter uma de suas maiores promessas no elenco comandado por Luis Zubeldía. O treinador, aliás, tem se rendido cada vez mais ao futebol do meia-atacante.

Lucas Ferreira soma 11 jogos pelo time profissional do São Paulo, quatro deles como titular. Ele começou jogando, inclusive, nas partidas contra o Alianza Lima, do Peru, e Libertad, do Paraguai, ambas válidas pela Copa Libertadores, o que reforça a confiança do técnico Luis Zubeldía em seu futebol.

Foi dos pés de Lucas Ferreira, aliás, que saiu o primeiro gol do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, fora de casa, na última semana, em um confronto direto pela liderança do Grupo D da Libertadores.