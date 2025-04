'O mundo viu que é possível ganhar da China', celebra presidente da CBTM

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O título de Hugo Calderano na Copa do Mundo de Tênis de Mesa foi positivo não apenas para o Brasil, na avaliação de Vilmar Schindler. O presidente da confederação brasileira da modalidade disse que "o mundo viu que é possível ganhar da China".

O país asiático domina o tênis de mesa há gerações. Na vitoriosa campanha, Calderano derrubou Wang Chuqin, segundo colocado do ranking mundial, na semifinal, e bateu Lin Shidong, líder do ranking, na disputa pelo título.

Foi fruto de um trabalho de longo tempo, tanto dos atletas quanto da CBTM. Uma coisa inédita para o mundo, não foi só para o Brasil. O mundo inteiro viu o que dá para ganhar da China.

Vilmar Schindler

Vilmar foi um dos presidentes de confederação que acompanhou o lançamento da logomarca da candidatura do Rio/Niterói para ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

O mandatário da CBTM aponta querer aproveitar o bom momento da modalidade para aumentar o legado. Ainda na Copa do Mundo, Bruna Takahashi chegou às quartas de final, melhor participação de uma atleta brasileira na história.

Tivemos uma feliz coincidência de estar com a CazéTV, o que ajudou bastante. Hoje, se você pegar uma cidade de seis mil habitantes ou uma de um milhão, o fato aconteceu para todas de maneira igual. O Calderano já vinha construindo esse legado, agora, esse título consolidou. E logo depois dos Jogos Olímpicos de Paris, em que houve um grande crescimento na modalidade em mídia e aumento de procura para a prática da modalidade.

"Vamos trabalhar para ter braço em todas as cidades e podermos alocar essas pessoas que querem praticar o tênis de mesa", completou.

Em Paris-2024, Calderano chegou à semifinal, algo inédito para um brasileiro até então.

Calderano causou crise na China

Tênis de mesa: bandeira do Brasil em meio às bandeiras da China no pódio da Copa do Mundo Imagem: ITTF

O título de Calderano causou uma crise no tênis de mesa chinês. Dias após o brasileiro subir ao topo do pódio da Copa do Mundo, a Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA) anunciou uma profunda reformulação no comando: o então presidente Liu Guoliang renunciou ao cargo, sendo substituído por Wang Liqin, eleito pelos membros da entidade.

Antes disso, fãs da modalidade já tinham protestado nas redes sociais. A hashtag "o tênis de mesa chinês precisa refletir" teve mais de 100 milhões de registros e se tornou um dos assuntos mais comentados no Weibo, maior rede social da China.