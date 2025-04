Primo de Neymar, ex-Palmeiras diz que tem outra inspiração na carreira

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (27), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com Neymar lesionado, o duelo ficou perto de promover um encontro familiar dentro das quatro linhas: Neymar x Jhon Jhon.

Além de fardarem a camisa 10 dos seus respectivos clubes, Neymar e Jhon Jhon são primos. Isso porque a avó do meia do Bragantino, Ilzélia Santos, é tia do pai de Neymar.

Apesar do laço familiar, os dois não tem uma relação próxima, mas o jovem faz questão de exaltar o sangue futebolístico que corre pelas veias da família.

Minha avó é irmã do avô dele. É uma relação distante, mas tá no sangue da família. O meu pai foi ex-jogador de futebol. O meu irmão também, o meu tio foi campeão pelo Cruzeiro, pela Libertadores. Isso corre pelas veias, então fica fácil desse jeito. Estou feliz com a ascensão dele, mas procuro fazer o meu também para ter o meu espaço, para ter as minhas coisas também Jhon Jhon, em entrevista ao UOL.

Ter Neymar como primo já é um fato de orgulho para Jhon Jhon, mas o que deixa o ex-jogador do Palmeiras ainda mais motivado para brilhar nos gramados é honrar o legado do pai, seu principal ídolo. Marcelo Pelé teve passagem pelo Atlético-MG e clubes do Espírito Santo, por onde escreveu sua trajetória no futebol.

O meia também tem como inspiração o irmão, Marcelo Santos, atacante e vice-campeão paranaense pelo Toledo em 2023. Ele soma passagem pela base do Athletico-PR e por categorias da Seleção Brasileira.

"Meu pai foi essencial na minha vida. Desde os meus 5, 6 anos que ele me deu a primeira bola e foi me levando a lugares que ele jogava, fui entrando em campo com ele nos clubes que ele estava. Então, desde pequeno quem me incentivou foi ele e meu irmão. Logo ao lado eu tendo esse espelho dos dois foi essencial para eu continuar e ter o sucesso que eu tenho hoje".

O que mais Jhon Jhon disse

O que falta para o RB Bragantino se consolidar de vez?

"A única coisa que falta para o RB Bragantino é ganhar um título, e estamos cada vez mais perto disso. Você pode ver nos outros anos, nós sempre estamos incomodando, mas falta algo a mais, que é o título. Todos que trabalham aqui, desde o elenco ao estafe, buscam essa evolução dia após dia. A cada dia sentimos que estamos mais perto de conquistar e elevar o nome do Red Bull Bragantino".

Se sentindo em casa

"Aqui é muito diferente São Paulo. São Paulo é uma bagunça, trânsito para todo lado. Aqui é completamente diferente. Gosto muito de Bragança, me acostumei e adaptei super bem. Do CT nem se fala. É disparado para mim o melhor do Brasil, se não for da América do Sul e do mundo, mas me adaptei super bem aqui. Os meus colegas, todo mundo aqui da Red Bull me acolheu, então hoje eu posso falar que eu me sinto em casa aqui".

Futuro papai

Jhon Jhon, do RB Bragantino, acompanhado da esposa Imagem: Reprodução/Instagram/@10jhonjhon

"Feliz por esse presente que Deus nos deu. A Jadezinha deve chegar em agosto, se Deus quiser, com muita saúde. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Muito feliz com esse presente e eu não vejo a hora de escutar o primeiro choro e sentir o primeiro carinho como pai".