Camarote no Allianz transforma experiência de jogo em rolê de quase 8 horas

Um camarote no Allianz Parque transformou a experiência de um jogo do Palmeiras que tem uma duração de duas horas em um rolê que pode durar quase oito.

Como é a experiência

O Camarote Fan Zone, localizado no primeiro andar do estádio, no setor sul, tem um itinerário inusitado: são quatro horas de pré-jogo, duas horas durante o jogo e cerca de uma hora e meia no pós. A visão das cadeiras é do escanteio leste.

Enquanto o Palmeiras não entra em campo, quem está no camarote curte shows ao vivo de samba e pagode. Além de DJ's também no pré-jogo e durante o intervalo.

Os eventos incluem comida e bebida. Entre as opções para beber estão whisky, cerveja, refrigerante, suco, água. E o open food tem estação de massas, hot dog, petiscos de bar, pipoca, mini hambúrguer e açaí.

As bebidas alcoólicas são servidas até 2 horas antes do jogo e também logo após o apito final, assim como acontece nos demais camarotes por conta da legislação que impede a venda deste tipo de bebida enquanto a bola rola.

O espaço também conta com pebolim, jogo eletrônico, barbearia e até um estúdio de tatuagem (pago à parte do valor do ingresso).

Um estúdio de tatuagem é uma das atrações que mais chamam a atenção no Camarote Fan Zone no Allianz Parque Imagem: @CamaroteFanZone

Jogadores históricos do Palmeiras marcam presença no camarote. Os ex-jogadores Galeano e Cleiton Xavier, por exemplo, são figurinhas carimbadas no espaço em dias de jogos do Palmeiras e os torcedores aproveitam para tirar fotos e até pegar autógrafos.

Wendel, Galeano e Cleiton Xavier são ex-jogadores do Palmeiras que frequentam com frequência o Camarote Fan Zone Imagem: @CamaroteFanZone

Se você não é torcedor do Palmeiras, você pode aproveitar a experiência do camarote em dias de shows. Ele é personalizado nos dias de evento musicais com lembranças ao artista ou a banda que vão passar pelo estádio. E a parte boa é que em dias de shows a bebida não para de ser servida.

Quanto custa?

O valor dos ingressos varia com a importância do jogo. Na ida da final do Paulistão contra o Corinthians, por exemplo, ele custava 1500 reais. Os jogos de Copa Libertadores também são caros: 800 reais.

As competições nacionais têm os ingressos mais baratos: o jogo contra o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil já está à venda por 450 reais. Já contra o Bahia, hoje, o preço é 500 reais.

Vale a pena?

O Camarote Fanzone foi inaugurado em 2018, mas passou por uma reforma recentemente Imagem: Divulgação/ Soccer Hospitality - Fanzone (Palmeiras/Allianz Parque)

Obviamente é caro pagar 450 reais (o ingresso mais barato do camarote) para assistir a um jogo de futebol.

No entanto, hoje, o ingresso mais barato do Palmeiras (contra o Bahia) é 150 reais (setor Gol Norte, sem nenhum valor de desconto e que é o primeiro a esgotar pelas gratuidades do Avanti).

Levando em conta que a experiência é de quase oito horas, com bebida e comida à vontade, e você já precisará pagar alto para ir ao jogo do Palmeiras, talvez um dia valha a pena para saber como é — que pela duração, se assemelha ao que proporcionam os famosos camarotes dos sambódromos no Carnaval.