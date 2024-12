Gol de bicicleta de joia do United leva o Prêmio Puskas no The Best

O atacante Argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, venceu o Prêmio Puskas no The Best.

O que aconteceu

Garnacho venceu a categoria de gol mais bonito com sua pintura feita contra o Everton, em 26 de novembro de 2023.

O argentino marcou um golaço de bicicleta para inaugurar o placar na partida. Ele estava no meio da área, pegu em cheio na bola e acertou o ângulo oposto.

O jovem de 20 anos é uma promessa do United. Formado nas categorias de base do time, o atacante se firmou no time na última temporada e assumiu a titularidade, tendo marcado dez gols e dado cinco assistências em 50 partidas.

ESTE ESCÁNDALO DE GARNACHO ESTÁ NOMINADO AL PREMIO PUSKÁS 2024.pic.twitter.com/ol7j4d7099 -- Sudanalytics (@sudanalytics_) November 29, 2024

