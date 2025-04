São Paulo abre venda geral dos ingressos para duelo contra o Alianza Lima-PER

O São Paulo abriu nesta segunda-feira a venda dos ingressos para o duelo contra o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada do Grupo D Libertadores, para o público-geral. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

Antes, apenas os sócios-torcedores podiam adquirir as entradas para a partida. O preço dos ingressos varia de R$ 37,50 (meia Arquibancada Norte) a R$ 700,00 (Camarote dos Ídolos).

? Vendas abertas para o público geral! Quinta-feira tem CONMEBOL Libertadores no MorumBIS! Às 21h30, o Tricolor recebe o Alianza Lima-PER! Adquira seu ingresso e #VemProMorumBIS ?? https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/C4iRtxpuBR ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025

O São Paulo volta a jogar uma partida de Libertadores no Morumbis após a eliminação para o Botafogo na edição de 2024. Depois de empate no placar agregado, o Tricolor foi superado nos pênaltis e se despediu do torneio nas quartas de final.

A equipe do técnico Luis Zubeldía venceu o Talleres na estreia, por 1 a 0, e lidera o Grupo D da competição, com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PAR. O Alianza Lima-PER perdeu para o time paraguaio e divide a lanterna da chave com os argentinos.

Veja o preço dos ingressos para o jogo entre São Paulo e Alianza Lima-PER

ARQUIBANCADA

Norte - meia (R$ 37,50) / inteira (R$ 75,00)

Sul - meia (R$ 50,00) / inteira (R$ 100,00)

Leste - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

Oeste - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

CADEIRAS

Térrea Leste - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

Térrea Oeste - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

Superior Norte - meia (R$ 50,00) / inteira (R$ 100,00)

Superior Sul - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

Especial Leste - meia (R$ 175,00) / inteira (R$ 350,00)

Especial Sul - meia (R$ 175,00) / inteira (R$ 350,00)

CAMAROTES