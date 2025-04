Atacante do Corinthians, Memphis Depay anuncia documentário sobre sua vinda ao Brasil

Uma das principais contratações do futebol brasileiro nos últimos anos, o holandês Memphis Depay já possui cerca de sete meses no Corinthians. O jogador de 31 anos, que tem feito a diferença no Timão, anunciou nesta segunda-feira um documentário que vai retratar sua vinda ao Brasil.

A produção, que se chamará "Memphis: Ecos de um novo mundo", será lançado nesta quinta-feira. O holandês, juntamente com o Corinthians, postou um trailer do documentário em suas redes sociais, animando os torcedores.

"Eu acho que os torcedores me fizeram entender o que este clube significa e todos os valores que ele tem. Nunca é fácil quando eu me transfiro para uma nova equipe, porque eu chego com muita personalidade fora do futebol. E bom, a maioria dos torcedores estão preocupados apenas com os resultados. Obviamente vim para ajudar a equipe. O respeito que vocês têm um pelo outro, mas também pela camisa que vestem, pela energia, eu tento trazer isso também, tento decidir jogos para o clube. Eu sinto que essa interação entre mim e a torcida é algo especial que eu nunca tive antes", disse Memphis, em um teaser do novo documentário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

Assim como disse o próprio jogador, Memphis possui uma forte personalidade fora de campo. Além do anúncio do documentário, o holandês já lançou quatro músicas com o músico MC Hariel, sendo uma delas em homenagem ao próprio Corinthians. O atleta também aparece constantemente em comunidades periféricas de São Paulo, onde tira fotos com muitas crianças.

Pelo Corinthians, Memphis possui 32 jogos disputados, com dez gols marcados e 12 assistências. O holandês conquistou o Campeonato Paulista de 2025 com o Timão, que não vencia um troféu há seis anos.