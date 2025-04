Paulinho inicia transição física e fica perto de estrear pelo Palmeiras

O Palmeiras deve, em breve, ter a estreia do atacante Paulinho, anunciado como reforço para a temporada em dezembro do último ano. Nesta segunda-feira, após recuperar-se de cirurgia na perna direita, o atleta deu início ao processo de transição física, na reapresentação do elenco, na Academia de Futebol.

Paulinho, que estava trabalhando com bola desde o fim de fevereiro, vinha treinando de forma controlada com o grupo nas últimas semanas.

Avançando na recuperação, Paulinho está se aproximando da estreia pelo Verdão. O atacante ainda deve ser baixa para o duelo contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O atacante foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro e fez toda pré-temporada com o elenco, enquanto se recuperava de um procedimento cirúrgico, feito no início de dezembro de 2024, ainda quando era atleta do Atlético-MG. Na oportunidade, ele passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita para reparar uma fratura óssea por estresse.

Paulinho está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e até chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista. Em reta final de recuperação, sua estreia com a camisa 10 alviverde depende apenas do aval do Departamento Médico do Verdão.