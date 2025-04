Ríos treina normalmente, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Cerro Porteño

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta segunda-feira, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O técnico Abel Ferreira já começou a preparar a equipe para o compromisso de quarta-feira, pela Libertadores.

Para este duelo, o Verdão deve ter o retorno do meio-campista Richard Ríos. O camisa 8 palmeirense foi desfalque contra o Leão devido a uma pancada no joelho direito, mas treinou normalmente com o restante do elenco, na Academia de Futebol.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo em Recife fizeram recovery na parte interna do centro excelência. Enquanto o restante do grupo realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas com Crias da Academia.

O meio-campista Mauricio e o lateral direito Marcos Rocha, que se recuperaram de cirurgia no ombro direito e lesão na coxa esquerda, deram sequência ao cronograma de transição. Enquanto o atacante Paulinho deu início ao processo de transição física.

Seguem sob cuidados do Departamento Médico o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o lateral direito Mayke (lesão na coxa esquerda).

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, buscando se manter com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida também é um embate direto pela liderança da chave.