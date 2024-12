Yuri chora, diz que fica no Corinthians e revela: 'Tinha jogado a toalha'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou que uma cirurgia na vesícula fez com que ele não deixasse o clube.

O que aconteceu

Yuri Alberto ficou perto de desistir após duras críticas no Corinthians. Ele iria deixar o Timão, mas uma cirurgia na vesícula o fez perder a janela de transferências.

Já tinha jogado a toalha, ia sair do Corinthians. Não saí porque fiz uma cirurgia na vesícula e perdi a janela. Graças a Deus. É agradecer ao Ramón e ao Emiliano, que me deram uma confiança gigantesca para seguir Yuri Alberto

Yuri venceu o prêmio de melhor atacante no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta. Ele também levou para casa o troféu de artilheiro do ano e afirmou que fica no Corinthians em 2025.

"Fico muito orgulhoso de mim mesmo. Sei que muitos passaram por dificuldades e jogaram a toalha. Fico no Corinthians, tenho contrato até dezembro de 2027", falou o atacante durante o evento em São Paulo.

A declaração fez Hugo Souza, goleiro do Corinthians que também foi premiado, levantar na plateia e comemorar. A celebração foi respondida pelo centroavante no palco.

Yuri chorou ao receber a premiação das mãos de Elano, que o revelou ainda no Santos. O ex-jogador lembrou as dificuldades. "Ele sabe como foi na base do Santos. Os momentos difíceis que passei. Não tinha pessoa melhor para entregar esse prêmio", disse Yuri.