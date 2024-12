NBA e WSL se unem em ação sustentável lançada em quadras no Brasil

Gigantes do esporte, a NBA e a WSL uniram forças em uma parceria em prol da sustentabilidade no Brasil.

Redes que mudam futuros

As duas ligas lançaram nesta terça (10) a Nets for Change para transformar redes de pesca clandestinas em redinhas para cestas de basquete. A iniciativa foi inspirada em um programa que a NBA já implementa na Índia, e a organização norte-americana decidiu se juntar com a WSL para potencializar o impacto.

As redes reaproveitadas na ação conjunta serão utilizadas em quadras públicas que foram revitalizadas em São Paulo. A quadra da NBA Station no Parque Villa-Lobos, a quadra reformada pelo Cleveland Cavaliers no Beco do Nego, além de quadras comunitárias em Ferraz de Vanconcelos e Valinhos, receberam as novas redinhas e serão reabastecidas conforme a necessidade.

As redes fantasmas são uma das maiores ameaças nos oceanos Imagem: Divulgação/WSL

Foi retirada cerca de uma tonelada das chamadas "redes fantasmas" do litoral paulista para a ação. Essas redes descartadas são consideradas os maiores "vilões" dos oceanos por gerarem graves impactos à vida marinha, afetando milhares de animais por dia, de acordo com o estudo Maré Fantasma, de 2018. A ONG Eco Local Brasil, que tem parceria com a WSL, realizou o recolhimento dos petrechos em praias de Ubatuba.

A sustentabilidade, um pilar da WSL, é também valorizada pela NBA. A liga de surfe realiza ações ambientais e não utiliza plástico descartável em seus eventos, tendo conseguido reaproveitar 99% dos materiais utilizados na etapa brasileira deste ano, realizada no Rio de Janeiro. A organização de basquete, por sua vez, tem o programa NBA Green, para minimizar impactos ambientais, que já dura 16 anos.

Redes transformadas serão implementadas em quadras públicas no Brasil Imagem: Divulgação/WSL

É a primeira vez que duas ligas esportivas de tal tamanho se juntam por uma causa, conforme destacam.

O design das redinhas é propositalmente diferente do tradicional para gerar curiosidade e conscientizar os praticantes. A iniciativa quer atrair atenção por meio da curiosidade e disseminar a causa entre as duas bases de fãs.

É uma união pela primeira vez no mundo. As duas ligas se unindo em prol de um bem comum, de conscientizar sobre aspectos da vida sustentável, com uma história criativa e que tem esse interesse de fazer com que as pessoas percebam. O desenho da rede é diferente da rede convencional de basquete. Essa união pretende mostrar a força das duas ligas juntas em prol do mundo melhor. Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina

Arnon de Mello, Diretor-executivo da América Latina e Canadá da NBA, e Ivan Martinho, presidente da WSL Imagem: Divulgação/WSL