Corinthians: Bira e Juca debatem Memphis x Ramón e sombra de Dorival

As críticas de Memphis a Ramón Díaz e uma reunião da diretoria do Corinthians para discutir o futuro do treinador são alguns dos desdobramentos da derrota diante do Fluminense. Juca Kfouri e Bira analisaram as consequências, no Fim de Papo.

Além da pressão sobre o treinador argentino elevada com as duras palavras do camisa 10 do time, o nome de Dorival Junior ganhou força no Parque São Jorge.

Juca: Dorival não seria bem recebido

A solução para o Corinthians é óbvia. Não sei se ele aceita, mas é trazer o Tite. Ele conhece as esquinas das alamedas do Parque São Jorge, os centímetros do gramado de Itaquera, os vestiários, o ambiente, é capaz de blindar o grupo das coisas horrorosas da maior parte dessa diretoria. Não acho que o Dorival, vindo do fiasco que veio, seja um cara que a torcida vá receber bem.

Juca Kfouri

Bira: Memphis é refém de Ramón Díaz

O Corinthians marca distante, [...]a linha de defesa parece um grande ziguezague, vai ficando explícito. E para um cara como o Memphis, que já jogou com tanto técnico, ele tem uma variedade de conhecimento maior, e acaba ficando refém do Ramón Díaz.

Bira

