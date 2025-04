Família de Bruno Henrique viveu tensão por separação, pensão e apostas

O círculo familiar ao redor de Bruno Henrique estava conturbado. O contexto do caso suspeito de manipulação tinha separação, preocupação com pensão e um conflito entre o irmão e a cunhada do jogador do Flamengo.

Tudo veio à tona com a investigação da Polícia Federal sobre as apostas envolvendo o cartão amarelo recebido contra o Santos, no Brasileirão 2023.

Wander Nunes Júnior, o Juninho, é a engrenagem principal da história.

Ele "cutuca" o irmão para saber quando ele tomaria o terceiro amarelo, faz as apostas e também usa conta da então ex-mulher, Ludymila Araújo, para isso.

De acordo com as conversas encontradas no inquérito, ele ainda foi quem passou a informação privilegiada adiante, gerando um segundo núcleo de apostadores no cartão amarelo suspeito.

Briga de marido e mulher

Juninho e Ludymila estavam separados na ocasião. O casal tem dois filhos. Ele morava temporariamente na casa do avô. Ela, com a mãe. Mesmo assim, o irmão de Bruno Henrique tinha acesso aos dados da mulher.

Pela linha da investigação, ele recorreu às contas dela na Betano e na Galera.Bet para tentar levantar um dinheiro.

Na primeira, apostou R$ 380,86, esperando um retorno de R$ 1.180, 67. Na Galera.Bet, o perfil de Ludymilla foi criado na véspera do Flamengo x Santos. A aposta foi de R$ 500, em busca de um retorno de R$ 1.475.

"Eu não sabia desse negócio de apostas. O que posso te dizer no momento é que ela não jogou, não. No dia que a Polícia Federal veio aqui em casa, ele falou perto de mim que ele usou mesmo a conta dela. Ele que jogou e ela não", contou ao UOL Alessandra de Araújo Lima, mãe de Ludymila e, consequentemente, sogra de Juninho.

Imagem: Arte/UOL

O histórico de conversas do casal encontrado pela PF começa já depois da partida. Isso é um indício de que conteúdo anterior foi apagado.

Os diálogos mostram que a tensão entre os dois cresceu quando o retorno da aposta não pingou na conta.

No dia 3 de novembro, dois dias depois do jogo de Bruno Henrique, Ludymilla recebeu e-mail da Betano dizendo que a aposta estava sob investigação.

Com falas em bom "mineirês", uma conversa de Ludymila com a mãe mostra o nível de tensão entre eles.

"Usou meu CPF, mãe, para fazer aquela aposta lá. Daqui a pouco até presa eu vou! São os meus dados. Ele vai se f... para lá. Esse trem tá em investigação", desabafou ela, em 8 de novembro de 2023.

E a pensão?

Na curiosidade de saber se o pessoal do outro núcleo de apostadores também tinha recebido o dinheiro ou não, Juninho até desabafou com Claudinei Vitor Mosquete Bassan sobre a relação familiar. Claudinei foi quem, segundo os diálogos, mobilizou as outras apostas dos demais investigados no caso.

Juninho mandou prints de uma conversa com Ludymila. O papo do então ex-casal sobre apostas descambou para cobrança de pensão e pagamento de contas da família.

Juninho: "Eu tenho dinheiro a receber na sua conta Betano. Espero que você não tenha cancelado a conta, que não estou conseguindo entrar".

Ludymila: "Se cair dinheiro lá, fica de pensão dos meninos. (...) Se o dinheiro não cair, por ser login meu, tô ligando no Denis e Bruno amanhã. Ainda mais depois da ligação que eu recebi da Betano".

Juninho: "Tenho nada para te falar. Não tinha quando a gente estava junto. Não te desejo mal. Que você ache uma pessoa bacana na sua vida. Eu cansei disso. Pode deixar que o plano, mais a pensão, vão estar na sua mão essa semana".

Ludymila: "Ótimo. É só isso. Paga a pensão e o plano. Caso contrário, Betano você esquece, querido. E se der merda, tá fodido".

Juninho: "Você já falou que não me quer. Para com essas pirracinhas que eu não quero nem mais saber de você. Só quero o meu dinheiro que está na sua conta. Vou arcar com minhas coisas e vai viver sua vida".

Ludymila: "Pirraça? Eu quero que você se lasque. Pensão + plano do telefone. Senão, Betano caindo na minha conta, vai ficar por aqui mesmo. Reza para cair, viu. Rezaaaa. Senão seu irmão te deserda".

O pedido de empréstimo a BH

Em dezembro de 2023, pouco mais de um mês após o Flamengo x Santos, a relação íntima com Ludymila ainda não tinha sido reconstruída.

Juninho, então, recorreu a Bruno Henrique para pedir um empréstimo, até porque o dinheiro das apostas estava travado. Ele relata que precisava de R$ 4 mil, sendo R$ 1 mil de pensão e R$ 3 mil do cartão de crédito.

"Mano, de coração mesmo, eu não ia nem te pedir, fiquei a semana toda batendo cabeça pra ver o que fazer pra conseguir esse dinheiro, tentei ver um jeito de um empréstimo, só que eu não consegui e muito menos ver com quem pegar e pagar, mano você é minha única solução, eu não queria te pedir, mas agora só posso recorrer a você, sei que você vai brigar, vai xingar, mas é você que eu posso contar e sei que pra você deve levar de boa".

E aí, ainda prosseguindo com o apelo, o irmão de Bruno Henrique menciona a aposta:

"No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise, e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando, me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que está atrasada, me estabilizar aqui".

Bruno Henrique primeiro disse que não entendeu. Mas respondeu posteriormente com um comprovante de depósito e um recado: "Pegando dinheiro vc paga em".

Até hoje o dinheiro da Betano não saiu. E depois, a família toda se viu alvo da operação policial para investigação das apostas.

E o casal?

Juninho e Ludymila retomaram o relacionamento em 2024. O casal e os filhos moram juntos na casa da mãe dela, Alessandra, em Belo Horizonte, que trabalha em um supermercado.

"Eles reataram ano passado. Se está bem ou não está... vida de casal, ninguém mete a colher. Espero que isso tudo se resolva, porque é muito triste para mim, uma mãe e uma avó, ver essa situação toda desse jeito. Querendo ou não, isso chateia muito a gente", disse a sogra do irmão de Bruno Henrique ao UOL.