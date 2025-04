'Não' ao Santos ocorre em meio a 'período sabático' de Sampaoli no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Decidido a não assumir o Santos, o técnico Jorge Sampaoli vive um "período sabático" no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O argentino está sem trabalhar desde janeiro. Seu último clube foi o Rennes, da França, onde ficou por apenas dez partidas com três vitórias.

Desde então, o treinador passa boa parte do tempo relaxando no Estado do Rio, seja na capital ou na cidade de Búzios, na Região dos Lagos, onde também possui residência fixa.

Sua casa na capital carioca fica no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Por lá, tem o costume de passear de bicicleta pelas manhãs e também frequentar uma academia, onde mantém a forma física.

Sampaoli já possui amizades com os vizinhos brasileiros. Suas aparições são comuns nos restaurantes e shoppings da região.

Possui condomínio em Búzios

Técnico argentino Jorge Sampaoli com amigos e familiares em seu condomínio em Búzios (RJ) Imagem: Reprodução

Outra paixão de Sampaoli é a cidade de Armação dos Búzios, ou simplesmente Búzios, balneário famoso por atrair muitos argentinos.

Por lá, construiu um condomínio de luxo na região de Manguinhos e desfruta de momentos de lazer. Ele gosta de fazer churrasco, pescar, jogar tênis e futevôlei com amigos brasileiros.

O UOL esteve no local em 2023, quando ele havia acabado de acertar com o Flamengo. O zelador do condomínio garantiu que Sampaoli tem o mesmo estilo enérgico conhecido à beira dos gramados:

Ele é bem enérgico por aqui também, assim como é como treinador. Bastante hiperativo, está sempre fazendo alguma coisa com os amigos. É gente boa e sempre quis trabalhar no Flamengo.

Zelador do condomínio de Sampaoli em Búzios, em 2023

Casou em Búzios

Casamento de Sampaoli com Paula aconteceu em seu condomínio em Búzios, na Região dos Lagos (RJ) Imagem: Reprodução

A relação com Búzios se tornou ainda mais especial pois foi lá que ele decidiu casar. A cerimônia com a esposa Paula aconteceu no ano anterior em seu próprio condomínio.

O evento durou um fim de semana inteiro e foi restrito a familiares e amigos. À beira-mar, ele teve os convidados acomodados no jardim, ao ar livre e com uma luxuosa decoração.

Quando o salão de dança foi aberto para as comemorações, uma banda de rock se apresentou, satisfazendo o gosto musical predileto do treinador, mas também teve espaço para os ritmos brasileiros, com a apresentação de uma escola de samba e com um Sampaoli "soltinho" em meio aos percussionistas.

Após 'não' ao Santos, viajará para Espanha

Técnico Jorge Sampaoli decidiu não retornar ao Santos Imagem: Cristiane Mattos/REUTERS

O colunista André Hernan, do UOL, afirmou que Jorge Sampaoli disse não à proposta do Santos. O treinador argentino e sua comitiva estiveram reunidos durante toda a última terça (15) e, após uma análise profunda assistindo aos jogos, elenco e tendo o conhecimento dos bastidores, optou por não aceitar o convite do Peixe por acreditar que não era o momento certo.

A coletiva do CEO do Santos, Pedro Martins, não teve influência direta na decisão de Sampaoli. O treinador viu muitas carências no clube e entendeu que não teria tempo hábil para uma grande mudança.

O argentino irá agora para a Espanha. No momento, porém, não há nenhuma proposta de um clube espanhol. A ideia é assistir alguns jogos no país.