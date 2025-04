Vitória do Palmeiras reforça tese de Abel e deixa técnico 'mais tranquilo'

A vitória do Palmeiras contra o Inter, ontem, em pleno Beira-Rio, pelo Brasileirão, confirmou a tese de que Abel Ferreira está encontrando um novo time após a maior reformulação da equipe sob o comando do técnico português.

O time engatou a quinta vitória consecutiva jogando com uma linha de três defensores, não sofreu em grande parte da partida contra um rival que faz boa temporada e manteve boa atuação mesmo com mudanças em peças importantes — o que fez o próprio Abel afirmar que lhe deixa mais tranquilo.

O que aconteceu

A comissão técnica do Palmeiras está muito satisfeita com a manutenção do sistema de jogo mesmo com a entrada de novos jogadores. Abel sacou Bruno Fuchs e Emiliano Martínez do time e escalou Giay e Aníbal Moreno entre os titulares. O técnico explicou que os argentinos foram titulares por questões físicas e táticas.

Abel Ferreira revelou que conversou com seus atletas após o jogo e afirmou que fica mais tranquilo quando pode escalar qualquer opção do elenco.

Disse isso aos jogadores: é bom quando chego em casa e posso escolher sem ficar muito preocupado. Jogue quem jogar, sei que a equipe vai responder. Abel Ferreira após a vitória contra o Inter.

Aníbal só tinha sido titular uma vez nos últimos 11 jogos. Ele iniciou jogando a decisão do Paulistão contra o Corinthians, mas não convenceu e virou reserva de Emiliano Martínez na temporada. Em 2024, o volante também já tinha perdido espaço no segundo semestre após não repetir o bom desempenho do início do ano.

Giay, por sua vez, vem recebendo mais minutos de Abel Ferreira após ser preterido no Paulistão. Ele jogou 90 minutos contra o Sport, 45 contra o Corinthians e 90 contra o Inter, e recebeu elogios do treinador após a vitória.

"Lua de mel" com novo esquema é boa notícia para o Palmeiras, que deve rodar elenco nos próximos jogos. Abel e jogadores terão sequência duríssima pela frente: o Palmeiras vai a Fortaleza para enfrentar o time comandado por Vojvoda e, depois, embarca para La Paz para enfrentar o Bolívar. Em 2023, quando teve que enfrentar os bolivianos na fase de grupos, Abel poupou todos os atletas titulares.

Palmeiras pode ter time alternativo de luxo nos próximos compromissos. Paulinho disputou 14 minutos contra Corinthians e Inter e pode ganhar mais tempo de jogo caso outros atacantes sejam poupados. Já Maurício atuou por apenas sete minutos contra o Colorado após dois meses fora de combate por uma lesão no ombro e também precisa de mais minutos para ganhar ritmo de jogo.

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília). Com os três pontos contra o Inter, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 10 pontos em 12 disputados: a equipe só está atrás do Flamengo (também com 10) por conta do saldo de gols (9 a 4 para os cariocas).

