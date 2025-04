Memphis justifica saída de bola com chutão em Palmeiras x Corinthians

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, explicou o motivo de ter dado um chutão na bola no início do clássico contra o Palmeiras, ocorrido no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acabou em 2 a 0 para o alviverde.

O que aconteceu

O jogador lançou a bola diretamente para a lateral defensiva rival logo no primeiro segundo do Dérbi, disputado na Arena Barueri. O lance ocorreu assim que a arbitragem iniciou o confronto.

Memphis justificou o episódio ontem, após a derrota do Corinthians para o Fluminense na Neo Química Arena, em novo embate válido pelo Brasileirão.

Ele disse que o ato foi uma estratégia para pressionar a defesa do Palmeiras, que estava, segundo ele, com a linha "muito alta".

O holandês ainda fez uma comparação com o que foi adotado pelo alvinegro no jogo contra o Flu: na ocasião, a equipe acabou recuando a bola até o goleiro Matheus Donelli, que lançou para o ataque.

Por fim, Memphis demonstrou não saber se a tática é usada no Brasil — alguns clubes da Europa, como o próprio PSG com Vitinha em partida recente da Champions League, já adotaram a estratégia.