Ian Garry resgata derrota de Carlos Prates e dispara: "Não é um lutador"

Faltando menos de duas semanas para o UFC Kansas City, Ian Machado Garry deu início à guerra psicológica contra Carlos Prates com uma declaração polêmica. Em vídeo publicado nas redes sociais, o irlandês resgatou uma luta de 2017, na qual o brasileiro foi derrotado por nocaute técnico, para questionar sua integridade como atleta.

A crítica faz parte do estilo provocador de Garry, conhecido por causar controvérsia com declarações prévias a seus combates. Desta vez, o alvo é um dos nomes mais promissores da categoria dos meio-médios (77 kg), que chega embalado por 11 vitórias consecutivas - dez por nocaute, sendo quatro delas em 2024, todas dentro do UFC.

"Aqui está um vídeo do Carlos Prates e seu verdadeiro espírito de luta. Isso se chama ser um desistente. Ele vinha apanhando em todos os rounds, levanta a mão, balança a cabeça e diz: 'Acabou para mim'. Depois, simplesmente desaba no chão em completo desespero. Porque ele sabe, lá no fundo, que não é um lutador", declarou o irlandês enquanto exibia imagens da derrota para Mikhail Romanchuk.

Relembre o episódio

O vídeo em questão mostra Prates sendo superado ainda no primeiro round, em combate realizado pelo evento Chin Woo Men, na China. Na época, seu cartel era de sete vitórias e cinco derrotas - realidade bem diferente da fase atual. Desde aquele revés, sofreu apenas uma derrota e acumula sequência dominante no MMA internacional.

Atual número sete do ranking, Garry aceitou o desafio após uma mudança de última hora no card. O duelo com Prates será a luta principal do evento marcado para o dia 26 de abril. Apesar da diferença nas posições - o brasileiro aparece como 13º colocado -, o irlandês afirmou que topou o confronto pela empolgação de enfrentar um adversário em ascensão.

Ian Garry watches old footage of Carlos Prates and calls him a 'quitter' ?

"This is a video of Carlos Prates and his true fighting spirit, called being a quitter...

He knows that deep down he's not a fighter."

? @iangarryMMA #UFCKansasCity pic.twitter.com/ishMqNtven

- Championship Rounds (@ChampRDS) April 16, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok