Zubeldía justifica discussão entre atletas do São Paulo após outro empate e lamenta lesão de Calleri

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer na competição. Após a partida, o técnico Luís Zubeldía justificou o desentendimento entre André Silva e Alan Franco, que precisaram ser separados após o apito final, e lamentou a lesão do atacante Calleri.

"Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores", declarou o argentino.

O imbróglio começou quando Luciano foi visto reclamando com o zagueiro Alan Franco. Em seguida, André Silva, que substituiu o lesionado Calleri e marcou o segundo gol do time visitante, interveio na discussão e protagonizou uma troca de xingamentos com o defensor. Na sequência, os dois atletas se encararam e foram separados por jogadores das duas equipes.

"É muito complicado quando isso acontece esse tipo de situação. Precisamos modificar todo nosso esquema de substituições, já que fomos obrigados a fazer uma fora do planejado. Esperamos que não seja nada grave para que ele tenha sequência", completou.

De volta após cumprir suspensão por cartão vermelho, o atacante argentino começou o duelo já na condição de titular, mas pisou em falso aos 30 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído após sentir dores. Durante disputa de bola na intermediária, o camisa 9 do Tricolor pulou para interceptar o meio-campista Marlon Freitas, do Botafogo.

Ao aterrissar, pisou em falso e caiu já com a mão na perna esquerda. Na sequência, tentou retornar ao jogo, mas não aguentou e pediu substituição. Na atual temporada, Calleri soma 17 partidas disputadas, com três gols marcados e quatro assistências distribuídas. O atleta de 31 anos passará por exames no Tricolor para averiguar o grau de lesã

Com o resultado, o São Paulo chegou ao quarto empate seguido (Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo) e ainda não triunfou no Brasileirão. Agora com quatro pontos, o Tricolor se encontra na 14ª posição da tabela.

Em busca de uma reação, o clube paulista volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbi.