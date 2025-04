Ancelotti vive fim de ciclo no Real e Brasil vira opção cada vez mais forte

O ciclo de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid está cada vez mais perto do fim. E isso deixa o italiano mais perto do que nunca da seleção brasileira, embora a realidade atual na entidade ainda seja negociar com Jorge Jesus como prioridade.

O que aconteceu

O UOL apurou que a tendência é que esta seja a última temporada de Ancelotti no comando do Real Madrid. O contrato vai até 2026, mas há alguns meses já se fala sobre o fim do ciclo ao final da atual temporada.

Depois da eliminação da Liga dos Campeões para o Arsenal na última quarta-feira (16), o Real já não faz questão de tê-lo no Mundial de Clubes. O clube espanhol tem como prioridade acertar com Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen (ALE).

Ainda que não consiga o acerto com o treinador espanhol com a temporada ainda em andamento, o Real não vê problema em utilizar um treinador vindo das categorias de base no Super Mundial de Clubes. Atualmente, o ídolo merengue Raul comanda a equipe B e subir ao time profissional é visto como um caminho natural, já tendo sido trilhado por Solari e Zidane.

Com o cenário de "fim de ciclo", a seleção brasileira se torna opção cada vez mais forte para Ancelotti. Segundo interlocutores junto a pessoas próximas ao treinador, a seleção é, neste momento, um caminho mais viável do que foi no passado, na primeira investida da CBF em 2023, antes do acerto com Dorival Jr.

A entidade, porém, não enviou nenhum representante ao Santiago Bernabéu para o jogo entre Real e Arsenal, como noticiado pela imprensa espanhola. Diego Fernandes, empresário que tem boa entrada na CBF e relação com Ednaldo, esteve na partida por interesses próprios, e não em nome da seleção brasileira.

Pessoas próximas ao treinador afirmam que ele vai seguir negando qualquer procura ou interesse pela seleção até que deixe o Real. Ancelotti tem ótima relação com Florentino Pérez, presente do Real, e não quer arranhar a relação, já sabendo que o cartola não vê com bons olhos que seus treinadores negociem com outras equipes enquanto ainda ocupam o cargo.

Agora estamos na briga pela Liga. Temos a final da Copa do Rei, Mundial de Clubes. É uma temporada interminável, mas é preciso se levantar. Meu futuro? Não sei o que vai ser do meu futuro e não quero saber Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

As goleadas sofridas para o Barcelona nesta temporada também pesaram contra o italiano. A final da Copa do Rei no dia 26 de abril, novamente contra os catalães, pode selar a saída de Ancelotti em caso de derrota. Nem mesmo o eventual título deverá mudar o desfecho do cenário que se desenha.

No ponto de vista da CBF, Ancelotti sempre foi o "sonho" de Ednaldo Rodrigues desde o fim de 2022. quando já se sabia que Tite sairia.

Mas a realidade recente é ter Jorge Jesus como prioridade, diante do cenário inicial mais viável da presença do treinador em maio para convocar e treinar a seleção contra Equador e Paraguai. Contatos iniciais já foram feitos, e a CBF gostou do interesse demonstrado por Jesus em trabalhar com a seleção.