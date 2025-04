Horiguchi exalta amizade, mas projeta superluta com Pantoja no UFC: "Preciso do cinturão"

No fim de março, Kyoji Horiguchi anunciou que rompeu com o RIZIN para assinar contrato e selar seu retorno ao UFC. Ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) da liga asiática, o japonês revelou que seu foco primário é chegar no cinturão até 57 kg do Ultimate. Para isso, porém, o atleta da 'American Top Team' terá que lidar com a ideia de duelar contra o companheiro de treinos e amigo Alexandre Pantoja. O cenário, porém, não parece incomodar o veterano.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Horiguchi exaltou a relação amistosa que possui com o campeão brasileiro, mas abriu as portas para uma superluta com Pantoja, caso seus caminhos se cruzem futuramente. Os dois, inclusive, constantemente lidam com a possibilidade de forma bem-humorada. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o atleta japonês publicou um registro feito durante um recente treino na 'American Top Team' em que os dois se provocam, mas apenas na brincadeira.

"Eu sempre quis voltar para o UFC. Toda vez estava pensando nisso. Preciso conquistar o cinturão. Mas o meu amigo (Pantoja) tem o cinturão. Será uma boa luta. Eu melhorei bastante (desde minha última passagem). Quero testar minhas técnicas no UFC. Sim, somos lutadores e amigos. Amigos podem fazer um bom dinheiro (lutando). Será legal. Se decidirmos lutar, talvez (treinemos) em salas separadas, com um pouco mais de trabalho específico. Preciso do cinturão. Agora, estou focado nos pesos-moscas", destacou Kyoji.

Estreia definida

Para sonhar com um eventual confronto diante de Pantoja, Horiguchi terá que, primeiramente, trilhar seu caminho até o topo da categoria. O primeiro passo já foi anunciado. O japonês reestreia no UFC no card previsto para o dia 21 de junho e com sede em Baku, capital do Azerbaijão. O adversário da vez será o russo Tagir Ulanbekov, número 10 do ranking dos pesos-moscas.

Primeira passagem pelo UFC

Aos 34 anos de idade, Horiguchi retorna ao Ultimate quase uma década depois de encerrar sua primeira passagem pela liga presidida por Dana White. Na época, 'The Typhoon', como o japonês é conhecido, venceu sete dos oito combates disputados no octógono mais famoso do mundo. Sua única derrota no período em que competiu pelo UFC, entre 2013 e 2016, foi diante do então campeão peso-mosca da organização, o americano Demetrious Johnson, em disputa pelo cinturão.

Durante este período pós-UFC, Horiguchi também competiu algumas vezes pelo Bellator, extinto evento que possuía uma parceria com o RIZIN. Pela entidade norte-americana, o japonês chegou a se sagrar campeão peso-galo em junho de 2019, ao superar Darrion Caldwell - título que o mesmo vagou poucos meses depois devido a uma lesão que o deixou afastado por mais de um ano.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ???? Kyoji Horiguchi (@kyoji1012)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok