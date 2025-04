Ramón e Emiliano vivem maior pressão no Corinthians 3 semanas após título

Ramón e Emiliano Díaz devem ter o futuro selado na tarde de hoje, em reunião com a diretoria do Corinthians. O momento de maior pressão na dupla acontece exatas três semanas após o título paulista.

O que aconteceu

A demissão é debatida nos bastidores, mas a falta de um substituto imediato ainda pode segurar a comissão até sábado. O Corinthians enfrenta o Sport, pela 5ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Essa não é a primeira vez que a saída dos treinadores é estudada. Desde o fim do ano passado, a possibilidade tem sido pauta internamente no Parque São Jorge, principalmente em períodos de oscilação.

A conquista do Campeonato Paulista parecia ter colocado de vez uma "pedra" no assunto. Isso porque, há um mês, o presidente Augusto Melo havia bancado a permanência da comissão técnica mesmo com a eliminação precoce na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Tem contrato até o final do ano e o trabalho é bem avaliado.

Augusto Melo, após eliminação na Libertadores de 2025

Porém, a sequência de resultados negativos desde o fim do estadual incomoda torcida e dirigentes. Foram seis jogos, sendo três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Mais do que isso, o desempenho tático da equipe expõe falhas da comissão, que foram apontadas até por Memphis Depay. O atacante reclamou em zona mista depois da derrota para o Fluminense por 2 a 0, na noite de ontem, na Neo Química Arena.

Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo, são três pontos e então passamos para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas.

Memphis Depay, em zona mista após derrota

Fora das quatro linhas, o Timão ainda vive um período político turbulento. A crise envolvendo a gestão Augusto Melo ajuda a esquentar os ânimos com os resultados negativos do futebol.

Dorival Jr. é um dos que mais agrada à cúpula corintiana, como publicou o colunista do UOL Samir Carvalho. No entanto, a diretoria alvinegra ainda não abriu negociações com nenhum possível substituto de Díaz.