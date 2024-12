Confiante em fuga do Z4, presidente do Fluminense admite ano ruim e garante força mental do elenco

O Fluminense viaja neste sábado para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, no domingo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o embarque, o presidente do clube, Mário Bittencourt passou confiança e otimismo para a torcida, acreditando que a equipe escapará do rebaixamento.

"A gente se preparou muito nessa última semana, assim como para as outras partidas, e acabamos chegando na última rodada ainda dependendo apenas de nós. Acho que o mais importante é essa mensagem positiva e que estamos preparados para o jogo de amanhã. Sabemos que é um confronto muito difícil, mas a gente se preparou muito para essa última batalha e é muito importante que nossos torcedores estejam junto de nós amanhã", afirmou o mandatário do Tricolor.

Preparação encerrada! Amanhã é decisão em São Paulo! VAAAAMOOOSSS, TRICOLOOORR! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/ZzG4MF5Ry9 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 7, 2024

Para o Fluminense, um empate já livra o clube da degola. Em caso de derrota para o Palmeiras, os cariocas precisam torcer para uma derrota do Athletico-PR, que enfrenta o Atlético-MG. Mário Bittencourt acredita que o elenco está pronto para o duelo, mas reconhece que o Flu teve um ano abaixo do esperado após conquistar a Libertadores em 2023.

"Estamos fazendo um ano muito ruim, temos consciência disso, mas precisamos resolver a nossa vida amanhã. Nós estamos preparados, os jogadores estão encarando como uma decisão, até porque é uma decisão para o Palmeiras também. Estamos indo lá para buscar o resultado que a gente precisa", disse Bittencourt.

O presidente tricolor, por fim, afirmou que a pressão na luta contra o rebaixamento é mais alta nos clubes grandes, chegando a citar o Atlético-MG, que também ainda tem chances de cair. Todavia, Bittencourt confia na força mental do elenco para o confronto.

"A pressão na luta contra a parte baixa da tabela, para os clubes considerados grandes, é sempre maior. O Atlético-MG também precisa do resultado, um clube que até duas semanas atrás disputava duas grandes decisões e chega na última rodada precisando pontuar. Quem imaginaria isso há duas semanas?", questionou o mandatário.

"Nos colocamos nessa situação e precisamos trabalhar para tirar o clube. E os jogadores estão muito preparados e com a cabeça muito boa. Existe a pressão, mas eles são profissionais do futebol e estão acostumados a jogos desse tamanho", finalizou.

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.