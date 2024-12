Ronaldo elogia 'vaquinha' da torcida do Corinthians, mas diz: 'Não deveria precisar'

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno elogiou nesta quinta-feira a ação da torcida do Corinthians, capitaneada pela Gaviões de Fiel, para quitar a Neo Química Arena através de doações via pix. No entanto, o pentacampeão do mundo disse que um clube do tamanho do Timão não deveria chegar a esse ponto.

"Eu tenho para receber lá... Vou conversar com alguém, posso até abrir mão de alguma coisa (risos)", disse Ronaldo sobre a chance de ajudar o clube com alguma doação.

"Essa iniciativa é incrível, para você ver o envolvimento da torcida do Corinthians, isso é maravilhoso. Acho que não deveria precisar disso. O Corinthians é tão enorme, deveria ser um clube autossustentável, resolver seus problemas financeiros e olhar para frente. A torcida do Corinthians merece isso", comentou Ronaldo, que participou da cerimônia do sorteio do Mundial de Clubes da próxima temporada.

Segundo a última atualização, a torcida do Corinthians já doou R$ 26,7 milhões para quitar o estádio que foi inaugurado em 2014.

O ex-atacante criou forte identificação com o Corinthians em sua passagem, entre 2009 e 2011. No Timão, último clube de Ronaldo antes da aposentadoria, o Fenômeno marcou 35 gols em 69 jogos e conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2009.

Ronaldo na CBF?

Ronaldo declarou no dia 21 de novembro, em leilão beneficente, que tem o desejo de presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta quinta, o ex-atacante reforçou que se sente preparado para o desafio, mas que ainda vai decidir se será um candidato para o cargo.

"Não sei ainda (se vou me candidatar), mas o que digo e tenho que explicar é que me sinto preparado para ter um protagonismo maior na indústria do futebol, tenho muitas ideias, vontade, e me sinto pronto. Vamos ver se vou ter essa oportunidade de concorrer, com eleição justa, para disputar. Isso não está nas minhas mãos. Em algum momento vou decidir se serei candidato ou não. O que posso adiantar é que me sinto preparado 100%", comentou.