Pai de Yuri Alberto se emociona ao relembrar de má fase do filho no Corinthians

Após viver um momento muito complicado no Corinthians, Yuri Alberto deu a volta por cima e se tornou o artilheiro do Brasil em 2024. As críticas que o jogador recebeu afetaram não só a ele, mas sua família também. Em entrevista ao Benja me Mucho, Carlos Alberto, pai do atacante, se emocionou ao relembrar do momento turbulento que seu filho viveu.

"O que eu falo para ele é que que me inspiro nele, no homem que ele se tornou. O que ele passou, eu não aguentaria passar. Para mim, além de ser meu filho, é um baita de um cara. Para mim foi bem difícil, porque a gente tenta não transmitir o que a gente vê, mas ele me conhece. Ele chegava em casa e via o jeito que a gente ficava", falou.

O segundo gol do Coringão! ?? Foi do artilheiro do Brasileirão! Yuri Alberto! 9???#VaiCorinthians pic.twitter.com/oAdYlIUenT ? Corinthians (@Corinthians) December 4, 2024

O pior momento de Yuri Alberto no ano foi com Mano Menezes, quando até mesmo foi chamado de "burro" pelo treinador. Com o técnico seguinte, Antônio Oliveira, o camisa 9 viveu um longo de jejum de gols. Com a chegada de Ramón Díaz, em julho, o jogador começou a recuperar sua confiança e se tornou peça importante no elenco do Timão.

Com muitos gols decisivos nesta reta final do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto ajudou o Corinthians a não só escapar do rebaixamento, como conquistar uma vaga para a Libertadores. O jogador, no entanto, não garantiu seguir na equipe para o ano que vem.

Yuri Alberto terá seu último compromisso pelo Corinthians em 2024 no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando a equipe visitará o Grêmio pela 38ª rodada do Brasileirão. Inclusive, o atacante busca ser o artilheiro da competição. Atualmente ele tem 14 gols e divide o posto com Alerrandro, do Vitória.