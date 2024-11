Sub-13 do Palmeiras bate Ferroviária e vai à final do Paulista; sub-14 é eliminado

Na manhã deste domingo, os times sub-13 e sub-14 do Palmeiras entraram em campo pelo Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos avançaram à final, enquanto os mais velhos deram adeus ao Estadual.

O sub-13 do Verdão voltou a enfrentar a Ferroviária, pelo jogo de volta da semifinal, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP). O time palestrino venceu novamente, dessa vez por 2 a 1, graças a dois gols marcados por Gabriel Bueno.

Com a nova vitória, os Crias da Academia se classificaram para a decisão com um placar agregado de 7 a 1, já que golearam o rival por 5 a 0 no duelo de ida, disputado em Araraquara. A equipe foi à final com 100% de aproveitamento - foram 22 vitórias em 22 jogos.

Agora, o sub-13 do Palmeiras terá pela frente a decisão contra o São Paulo, que eliminou o Santos na outra semifinal. O time alviverde é o atual bicampeão do Paulista da categoria e ainda soma os títulos de 2016 e 2018.

Sub-14 do Palmeiras perde clássico e é eliminado

Também neste sábado, um pouco mais tarde, o sub-14 do Palmeiras não teve o mesmo destino do sub-13 e caiu na semifinal do Paulista. O Verdão foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia, no jogo de volta da semifinal.

O jogo de ida entre Palmeiras e São Paulo, na Academia de Futebol, terminou empatado em 1 a 1. Dessa forma, o Tricolor eliminou o Alviverde com placar agregado de 2 a 1.

A equipe palestrina sub-14 entrou em campo 22 vezes no Estadual e somou 17 vitórias, três empates e amargou duas derrotas, com 99 gols marcados e 14 sofridos.