Marquinhos critica cera da Venezuela ao ligar irrigação: 'Tem que punir'

Do UOL, em Salvador (BA)

Marquinhos ficou irritado com a cera da Venezuela no empate em 1 a 1 com o Brasil na noite desta quinta-feira (14), em Maturín, pelas Eliminatórias.

O que aconteceu

O sistema de irrigação do gramado venezuelano foi ligado em meio a um escanteio da seleção de Dorival Júnior. O ato ocorreu já na casa dos 48 minutos da etapa final, quando os visitantes pressionavam os donos da casa.

Marquinhos criticou o árbitro Andrés Rojas (COL) por não aumentar consideravelmente os acréscimos. O zagueiro entende que a punição tem que ser mais rigorosa.

Já vimos muita coisa, tem que penalizar. Juiz deu dois, tinha que dar quatro ou cinco. Tem que punir para que parem de fazer isso. Se der dois minutos, vão continuar fazendo Marquinhos, ao SporTV

Estêvão estava brigando pelo rebote no momento em que os jogadores perceberam o volume de água — ao menos três bombas foram acionadas pela organização do estádio, todas no campo de defesa dos mandantes.

O árbitro paralisou a partida até o problema ser resolvido. O confronto ficou paralisado por cerca de três minutos e irritou os brasileiros, que não conseguiram balançar as redes.

