Botafogo informa venda de 30 mil ingressos para duelo contra o Cuiabá

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira a parcial de 30 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Foco na preparação! Elenco realiza treino no CT Lonier visando a partida de sábado, contra o Cuiabá! VAMOS FOGÃO! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vitor Silva/BFR pic.twitter.com/cBYPgOlsQe ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 7, 2024

As entradas já estão disponíveis para o público geral. As vendas se iniciaram para os sócios torcedores na última quarta-feira e para o restante nesta sexta.

Por conta disso, a expectativa é que o número de torcedores para a partida aumente. Os ingressos estão sendo comercializados entre R$ 80,00 e R$ 250,00, além dos descontos de cada plano.

O Botafogo é o atual líder do Brasileirão, com 67 pontos conquistados, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Já o Cuiabá se encontra na zona de rebaixamento, no 19º lugar, com 28 somados.

Veja os preços dos ingressos

SETOR LESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 125



Preto: R$ 100



Alvinegro OFF Rio: R$ 50



Geral: R$ 250

SETOR LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 50



Preto: R$ 40



Alvinegro OFF RIO: R$ 20



Geral: R$ 50

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 125



Preto: R$ 100



Alvinegro OFF RIO: R$ 50



Geral: R$ 250

NORTE

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 40



Preto: R$ 32



Alvinegro OFF RIO: R$ 16



Geral: R$ 80