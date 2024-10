Igor Coronado recebe terceiro amarelo e vai desfalcar o Corinthians em clássico contra o Palmeiras

O meia Igor Coronado recebeu terceiro cartão amarelo na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Cuiabá, nesta quinta-feira, e não vai estar à disposição para o clássico diante do Palmeiras.

Coronado recebeu advertência do árbitro Bruno Arleu de Araujo por falta no zagueiro Marllon em jogada no campo de ataque. O volante Raniele também foi punido com amarelo, mas não estava pendurado.

A extensa lista de jogadores "no risco" para o Derby foi tema de preocupação no Corinthians. Ao todo, 11 atletas disponíveis chegaram pendurados para o duelo na Arena Pantanal.

Em um jogo de poucas emoções, Memphis foi às redes de pênalti, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, coube ao Corinthians administrar a vantagem, sem sofrer grandes sustos.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena.