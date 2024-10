Palmeiras passa Botafogo em chance de título; Corinthians 'alivia' situação

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e as chances de título, de Libertadores e o risco de queda para a Série B têm novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

O Palmeiras, segundo colocado do Brasileirão, é a equipe com maior chance de título. O clube alviverde venceu o Juventude por 5 a 3 e está a um ponto do Botafogo, que empatou na rodada com o Criciúma.

A vantagem em possíveis critérios de desempate e o confronto direto em casa são fatores que pesam a favor do Palmeiras. Além disso, nos últimos dez jogos, a equipe paulista tem retrospecto melhor que o Botafogo (sete vitórias e três empates X cinco vitórias, quatro empates e uma derrota).

Fortaleza e Flamengo viram seu percentual cair na rodada. Os cearenses empataram em casa com o Atlético-MG em 1 a 1, enquanto os cariocas foram derrotados por 2 a 0 no clássico contra Fluminense.

Palmeiras: 49,4% (eram 31,9%)

Botafogo: 42,8% (61,9%)

Fortaleza: 6,5% (10%)

Flamengo: 0,74% (2,7%)

Internacional: 0,34% (0,13%)

São Paulo: 0,22% (0,12%)

Chances de classificação para a Libertadores após a 30ª rodada Imagem: Arte/UOL

Libertadores

Inter e São Paulo foram os que mais aumentaram suas chances de se garantir na principal competição continental. Os gaúchos venceram o Gre-Nal por 1 a 0, enquanto os paulistas superaram o Vasco por 3 a 0.

Botafogo: 99,9%

Palmeiras: 99,9%

Fortaleza: 99,3% (eram 99,5%)

Flamengo: 89,1% (95,6%)

Internacional: 83,6% (67,4%)

São Paulo: 79,6% (65,6%)

Bahia: 31,2% (38,3%)

Cruzeiro: 9,8% (20,4%)

Atlético-MG: 6,2% (4,1%)

Vasco: 0,5% (5,1%)

Criciúma: 0,1% (0,4%)

Fluminense: 0,1%

Grêmio: 0,1% (2,8%)

Risco de rebaixamento

Corinthians, Fluminense e Vitória, com triunfos importantes, conseguiram diminuir o risco de queda, mas ainda superam os 40%. Por outro lado, Athletico-PR, Juventude e Red Bull Bragantino correm mais perigo.

Atlético-GO: 99,5% (eram 98,8%)

Cuiabá: 83,6% (77,4%)

Corinthians: 44,3% (61,8%)

Vitória: 40,1% (56,6%)

Athletico-PR: 37,2% (23,6%)

Juventude: 29,7% (17,7%)

Red Bull Bragantino: 22,4% (11,5%)

Fluminense: 18,5% (35,5%)

Grêmio: 10,8% (3,1%)

Criciúma: 10,6% (11,3%)

Vasco da Gama: 3,2% (1,5%)