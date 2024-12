Super Mundial e Brasileirão até dezembro: como será o calendário em 2025

Do UOL, em São Paulo

O calendário do futebol brasileiro é constantemente alvo de críticas, e em 2025 não será diferente. A disputa do Super Mundial de Clubes apertou ainda mais a sequência de jogos, obrigando os Estaduais a começarem em janeiro. Já o Campeonato Brasileiro terminará apenas em 21 de dezembro.

O que aconteceu

Os Estaduais começarão durante a pré-temporada. A CBF considera que as três primeiras rodadas farão parte da pré-temporada.

A CBF também adaptou o período de férias dos jogadores. Serão 15 dias de recesso no período do Super Mundial e outros 15 ao final do Brasileirão.

O calendário prevê ainda uma intertemporada para quem não disputar o Super Mundial e semifinais da Copa do Brasil em finais de semana. A temporada também contará com uma janela de transferências entre 2 e 10 de junho.

O que a CBF ainda não reservou datas e ignorou é a realização do Intercontinental da Fifa. Provavelmente será em dezembro e o choque com a reta final do Brasileirão é uma possibilidade real.

O ano ainda contará com três rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas e duas datas Fifa para amistosos. A última janela para jogos de seleções será entre 10 a 18 de novembro.

Confira o calendário de 2025