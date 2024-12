Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do mundo de 2026; confira

A Fifa realizou, nesta sexta-feira, na Suíça, o sorteio dos grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México. Os jogos vão acontecer entre março e novembro de 2025. A repescagem acontece apenas em março de 2026.

As 54 seleções europeias foram divididas em 12 grupos de quatro ou cinco equipes. Por conta do aumento do número de participantes na Copa do Mundo, a Uefa terá 16 times classificados para a competição.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal e Suíça são os cabeças-de-chave. As quartas de final da Liga das Nações, que serão disputadas em março de 2025, vão definir os grupos de oito dessas seleções.

Os 12 vencedores de cada grupo garantem vaga na Copa do Mundo de 2026. A repescagem vai contar com os segundos colocados de cada chave e os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações mais bem ranqueados e que não se classificaram diretamente para o Mundial através das Eliminatórias.

UEFA #FIFAWorldCup qualifying groups: locked in. ? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2024

Confira os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Grupo A

Vencedor de Alemanha x Itália

Eslováquia

Irlanda do Norte

Luxemburgo

Grupo B

Suíça

Suécia

Eslovênia

Kosovo

Grupo C

Perdedor de Portugal x Dinamarca

Grécia

Escócia

Belarus

Grupo D

Vencedor de França x Croácia

Ucrânia

Islândia

Azerbaijão

Grupo E

Vencedor de Espanha x Holanda

Turquia

Geórgia

Bulgária

Grupo F

Vencedor de Portugal x Dinamarca

Hungria

Irlanda

Armênia

Grupo G

Perdedor de Espanha x Holanda

Polônia

Finlândia

Lituânia

Malta

Grupo H

Áustria

Romênia

Bósnia e Herzegovina

Chipre

San Marino

Grupo I

Perdedor de Alemanha x Itália

Noruega

Israel

Estônia

Moldávia

Grupo J

Bélgica

País de Gales

Macedônia do Norte

Cazaquistão

Liechtenstein

Grupo K

Inglaterra

Sérvia

Albânia

Letônia

Andorra

Grupo L

Perdedor de França x Croácia

República Tcheca

Montenegro

Ilhas Faroé

Gibraltar