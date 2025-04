O Palmeiras pode garantir vaga nas 8as da Libertadores na próxima rodada? Veja contas

O Palmeiras encaminhou a vaga nas oitavas de final da Libertadores após a vitória contra o Bolívar e pode carimbar o passaporte para o mata-mata já na próxima rodada. No momento, o time de Abel Ferreira lidera o Grupo G, com nove pontos, contra quatro do Cerro Porteño, três do Bolívar e um do Sporting Cristal.

O Alviverde só depende de si para avançar ao mata-mata com duas rodadas de antecedência. O time precisa de um empate ou vitória contra o Cerro Porteño, fora de casa, no dia 7 de maio, às 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Em caso de vitória, o Palmeiras chegaria a 12 pontos. O Cerro só poderia chegar aos 10 se vencesse ambos os compromissos restantes, enquanto o Bolívar — ainda contando a quarta rodada — só chegaria aos mesmos 12 do Palmeiras. O Sporting Cristal, por sua vez, com apenas um ponto, mesmo que vença todos os próximos jogos, pode somar 10 pontos.

No caso de igualdade contra o Cerro, o Palmeiras chegaria a 10 pontos, mas poderia ser ultrapassado apenas pelo Bolívar. O Sporting Cristal, vencendo todas, chegaria aos mesmos 10, ocupando a vaga restante, já que todos os quatro times se enfrentam em confrontos diretos.

O Palmeiras é o único com 100% de aproveitamento na Libertadores até o momento. Além disso, o Alviverde repetiu o feito de 2020 ao bater o Bolívar na altitude, campanha que terminou com o título, que, na oportunidade, foi apenas o segundo.

Veja os jogos do Grupo G da Libertadores

4ª rodada

Cerro Porteño x Palmeiras

Sporting Cristal x Bolívar

5ª rodada

Palmeiras x Bolívar

Sporting Cristal x Cerro Porteño

6ª rodada